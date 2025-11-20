Παναθηναϊκός: Για πότε υπολογίζει τους Χολμς, Γιούρτσεβεν για να έχει τρεις σέντερ

Η αλήθεια είναι ότι ο Παναθηναϊκός αποτέλεσε τη μοναδική ομάδα που έχει ταλαντιστεί από τόσους πολλούς τραυματισμούς και μάλιστα το τελευταίο διάστημα στην ίδια θέση.

Το να έχει να δώσει παιχνίδια για την Euroleague χωρίς κανονικό σέντερ στο ρόστερ αποτελεί, από μονό του, δύσκολο «task» για οποιονδήποτε προπονητή, αναφέρει το gazzetta.gr. Κι όμως, συνέβη.

Απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα, όπου κατά γενική ομολογία ο Παναθηναϊκός πραγματοποίησε την χειρότερη (μακράν της δεύτερης) εμφάνιση της φετινής και μια από τις χειρότερες των τελευταίων δύο χρόνων, αγωνίστηκε χωρίς κανένα πεντάρι.

Και όπως είπε και ο Εργκίν Άταμαν μία ημέρα πριν από το παιχνίδι με την Ντουμπάι BC για την 12η αγωνιστική της Euroleague, αυτό είναι κάτι που μπορεί να κάνει μια ομάδα μόνο στο πλαίσιο της τακτικής και σε καμία περίπτωση στο πλαίσιο της επιλογής να παίξει χωρίς σέντερ για ένα ολόκληρο παιχνίδι.

Λίγο - πολύ ο Τούρκος προπονητής έδωσε και το χρονοδιάγραμμα της επιστροφής των Ομέρ Γιούρτσεβεν και Ρισόν Χολμς, οι οποίοι θα πλαισιώσουν τον άρτι αφιχθέντα και εξαιρετικό στα πρώτα του τρία ματς με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, Κένεθ Φαρίντ.

Απέναντι στην ομάδα από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ο 36χρονος σέντερ είναι εκείνος που θα ξανακληθεί να βγει μπροστά και να παίξει για... τρεις σέντερ, όπως έκανε σε Παρίσι και Μαδρίτη όπου πήρε... άριστα μέσα (αλλά και έξω) από τις τέσσερις γραμμές του παρκέ έχοντας κατά μέσο όρο σε αυτά τα δύο παιχνίδια, 16.5 πόντους και 9 ριμπάουντ.

Φυσικά αυτό δεν μπορεί να γίνεται εσαεί, με τους Γιούρτσεβεν και Χολμς να έχουν γυρίσει ανάποδα την κλεψύδρα της επιστροφής τους στην ενεργό δράση. Ο πρώτος που θα πάρει θέση στην 12άδα είναι ο Τούρκος σέντερ, ο οποίος δεν ήταν τελικά έτοιμος για να πλαισιώσει τον Φαρίντ στο ματς με την Ντουμπάι BC.

Όπερ και σημαίνει ότι ο Εργκίν Άταμαν θα τον έχει στην διάθεσή του, και φυσικά εκτός απρόοπτου, στην εντός έδρας αναμέτρηση με την Παρτίζαν την ερχόμενη Τρίτη 25 Νοεμβρίου. Στη συνέχεια αναμένεται να ακολουθήσει και ο Ρισόν Χολμς, ο οποίος με τη σειρά του θα τεθεί στην διάθεση του Τούρκου προπονητή στις 5 Δεκεμβρίου και δη στο παιχνίδι με την Βαλένθια στο «Telekom Center Athens».

Ο τραυματισμός του Γιούρτσεβεν

Ο Ομέρ Γιούρτσεβεν υπέστη θλάση στον αριστερό προσαγωγό στις 2 Νοεμβρίου και πιο συγκεκριμένα δύο ημέρες μετά την εκτός έδρας αναμέτρηση με την Μονακό. Ο Τούρκος σέντερ έπρεπε να μείνει εκτός δράσης για τρεις εβδομάδες, κάτι που έδενε... κόμπο τα χέρια του Άταμαν για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Ένα 24ωρο πριν επισημοποιηθεί η συμφωνία με τον Αμερικανό σέντερ, ο προπονητής του Παναθηναϊκού είχε αφήσει ανοικτό το ενδεχόμενο να ταξιδέψει ο Γιούρτσεβεν στην «διαβολοβδομάδα» και τα δύο ματς σε Παρίσι και Μαδρίτη αλλά κάτι τέτοιο δεν κατέστη δυνατόν. Όπως δεν κατέστη δυνατόν να αγωνιστεί και μια εβδομάδα αργότερα στο ματς με την Ντουμπάι BC.

Οπότε η ημερομηνία που έχει κυκλώσει ο Άταμαν για τον συμπατριώτη του είναι η 25η Νοεμβρίου και το ματς με την Παρτίζαν.

Ο τραυματισμός του Χολμς

Διπλά άτυχος είχε σταθεί ο Ρισόν Χολμς το τελευταίο διάστημα. Μετά την πολύ καλή του εμφάνιση στην Κωνσταντινούπολη απέναντι στην Αναντολού Εφές στις 17 Οκτωβρίου όπου είχε 10 πόντους με 4/4 δίποντα και 22 βολές και 7 ριμπαόυντ, υπέστη τράβηγμα στον προσαγωγό δύο ημέρες αργότερα (19/10) και δη στο ματς της Stoiximan GBL απέναντι στον Κολοσσό Ρόδου.

Έπρεπε να μείνει τουλάχιστον μία εβδομάδα εκτός αγωνιστικής δράσης με αποτέλεσμα να απουσιάσει από τη βαριά ήττα στην Μπολόνια απέναντι στη Βίρτους με 92-75. Ο Αμερικανός επέστρεψε στην εντός έδρας αναμέτρηση με την Μακάμπι Τελ Αβίβ στις 28 Οκτωβρίου αλλά στάθηκε και πάλι άτυχος. Έχοντας προλάβει να αγωνιστεί όλα και όλα οκτώ λεπτά, συγκρούστηκε το γόνατό του με τον ΝτιΜπαρτολομέο και αποχώρησε υποβασταζόμενος από το ματς.

«Ρήξη έσω πλαγίου συνδέσμου στο δεξί του γόνατο» ήταν η διάγνωση για τον νέο τραυματισμό του Χολμς ο οποίος έπρεπε να μείνει έναν με ενάμιση μήνα εκτός αγωνιστικής δράσης. Ο καιρός πέρασε, ο παίκτης συνεχίζει την αποθεραπεία και εκτός συγκλονιστικού απρόοπτου αναμένεται να πατήσει και πάλι παρκέ (ή το glass floor εάν προτιμάτε) στις 5 Δεκεμβρίου απέναντι στην Βαλένθια εντός έδρας.

Γιατί είπε ο Άταμαν ότι ο Παναθηναϊκός δεν ψάχνει άλλον σέντερ

Τι συμβαίνει όμως; Ψάχνει τελικά και άλλον σέντερ ο Παναθηναϊκός ή όχι; Γιατί είπε ο Εργκίν Άταμαν ότι οι «πράσινοι» δεν βρίσκονται, πλέον, στην αγορά για έναν ακόμα ψηλό; Θα μπορούσε να πει κάποιος ότι η αλήθεια κρύβεται κάπου στη μέση. Ο Παναθηναϊκός ΚΑΙ συνεχίζει να έχει ανοικτά τα μάτια και τα αυτιά στην αγορά, αλλά παράλληλα ΚΑΙ δεν «καίγεται» την δεδομένη χρονική στιγμή.

Όπως έχει αναλυθεί πολλές φορές και στην εκπομπή Gazz Floor by Novibet, η σιγουριά που δίνει πλέον η παρουσία του Κένεθ Φαρίντ σε συνδυασμό με τις επικείμενες επιστροφές των Γιούρτσεβεν και Χολμς, έχουν... λήξει τον συναγερμό που επικρατούσε τις δύο-τρεις τελευταίες εβδομάδες στις τάξεις της ομάδας όσον αφορά την προσθήκη δύο (και όχι μόνο ενός) σέντερ. Βέβαια αυτό δεν σημαίνει ότι ο Παναθηναϊκός δεν ψάχνει ακόμα ψηλό απο το «πάνω ράφι» που να ταιριάζει με τα χαρακτηριστικά του Λεσόρ (αλλά) και του Φαρίντ.

Γι' αυτόν τον λόγο παραμένει κυκλωμένο το όνομα του Τσαρλς Μπάσεϊ από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, γι' αυτόν τον λόγο είχε γίνει προσέγγιση στην Χάποελ Ιερουσαλήμ για τον Όστιν Γουάλι (σ.σ. πριν αποκτηθεί ο Φαρίντ). Όμως αυτή τη στιγμή ούτε ο Μπάσεϊ φέρεται να διατεθειμένος να παρατήσει την προσπάθειά του να συνεχίσει στο ΝΒΑ αλλά και ούτε η Χάποελ (και η κάθε Χάποελ) δίνει πενταδάτο παίκτη μεσούσης της σεζόν.

Όπερ και σημαίνει ότι έχει να κάνει με την αγορά και το τί μπορεί να δώσει ανά πάσα ώρα και στιγμή. Αυτήν την στιγμή τα πάντα έχουν «παγώσει» όσον αφορά την απόκτηση ενός ακόμα σέντερ αλλά είναι κάτι το οποίο μπορεί να αλλάξει από τη μία στιγμή στην άλλη. Ειδικά εάν ο Μπάσεϊ (ο οποίος αποτελούσε και αποτελεί τον πρώτο στόχο) δηλώσει διαθέσιμος για την Euroleague.