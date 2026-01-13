Παναθηναϊκός: Γιατί η μεταγραφή του Αντίνο θα είναι «κλεισμένη» μόνο όταν πέσουν υπογραφές

Για πέμπτη φορά την τελευταία εβδομάδα η μεταγραφή του Σαντίνο Αντίνο στον Παναθηναϊκό θεωρείται τελειωμένη υπόθεση από τα αργεντίνικα media και μάλιστα με ποσά που είναι εκτός πραγματικότητας, καθώς δέκα εκατομμύρια ευρώ στο τραπέζι από την πλευρά του «τριφυλλιού» δεν έχουν πέσει και πιθανότατα δεν θα χρειαστεί κιόλας.

Οι «πράσινοι» μέχρι και σήμερα έχουν συμφωνήσει με την πλευρά του ποδοσφαιριστή, έχουν φέρει την οικογένειά με το μέρος τους έχοντας ανθρώπινη συμπεριφορά και ταυτόχρονα έχουν προσφέρει ό,τι ζήτησαν οι εκπρόσωποί του.

