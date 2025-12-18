Μενού

Παναθηναϊκός - Χάποελ Τελ Αβίβ: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε την Χάποελ Τελ Αβίβ (18/12) για την 17η αγωνιστική της Euroleague. Η ώρα και το κανάλι του αγώνα.

Ναν - Παναθηναϊκός
Ο Κέντρικ Ναν στο Παναθηναϊκός - Βαλένθια | Eurokinissi/ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί απόψε (18/12) στο Telekom Center την Χάποελ Τελ Αβίβ απέναντι στην Αρμάνι για την 17η αγωνιστική της Euroleague με τζάμπολ στις 21:15 και τηλεοπτική μετάδοση από τη Novasports Prime.

Οι «πράσινοι» θριάμβευσαν στην Κωνσταντινούπολη επί της Φενέρμπαχτσε καθώς το βράδυ της Τρίτης επικράτησαν των Τούρκων με 81-77 και με ρεκόρ 10-6 βρίσκονται στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας και περιμένουν με την ψυχολογία στα ύψη την πρωτοπόρο Χάποελ.

Η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη νίκησε και τον Ερυθρό Αστέρα με 84-78 και παραμένει μόνη πρώτη με ρεκόρ 12-4.

Ο Ρισόν Χολμς επιστρέφει στην ενεργό δράση μετά την δίμηνη (σχεδόν) απουσία του λόγω τραυματισμού και μένει να φανεί αν θα τον χρησιμοποιήσει ο Τούρκος προπονητής στο ματς με την ισραηλινή ομάδα.

 

