Παναθηναϊκός: Χειρουργήθηκε ο Παντελίδης, το διάστημα της απουσίας του

Σαν κεραυνός εν αιθρία έσκασε στην καθημερινότητα του Παναθηναϊκού ο σοβαρός τραυματισμός του Παύλου Παντελίδη, ο δεύτερος μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα έπειτα από την ρήξη χιαστού που υπέστη ο Ίνγκασον.

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