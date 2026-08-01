Παναθηναϊκός: Χειρουργήθηκε ο Παντελίδης, το διάστημα της απουσίας του

Σαν κεραυνός εν αιθρία έσκασε στην καθημερινότητα του Παναθηναϊκού ο σοβαρός τραυματισμός του Παύλου Παντελίδη, ο δεύτερος μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα έπειτα από την ρήξη χιαστού που υπέστη ο Ίνγκασον.
Διαβάστε περισσότερα στο Gazzetta.gr
- Σύγκρουση φορτηγών στην Αθηνών - Λαμίας: Ένας νεκρός από το τροχαίο - Σοκαριστικές εικόνες από το σημείο
- Σε ποια cult σειρά πρωταγωνίστησε η «Πένι» Κέιλι Κουόκο πριν το Big Bang Theory και δεν άρεσε κιόλας
- Τι δεν καταλαβαίνει ο Αρκάς για τις γυναίκες
- Η τελευταία μέρα της Μίνας Καραμήτρου στο Open - Οι προτάσεις που έχει στα χέρια της
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.