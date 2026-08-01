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Παναθηναϊκός: Χειρουργήθηκε ο Παντελίδης, το διάστημα της απουσίας του

Ο Παύλος Παντελίδης πέρασε την πόρτα του χειρουργείο και μετά το τέλος της επιτυχημένης επέμβασης στην οποία υποβλήθηκε έγινε γνωστός και ο καιρός που θα λείψει.

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Παύλος Παντελίδης
Παύλος Παντελίδης | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΡΝΤΑΧΑΣ / EUROKINISSI
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Σαν κεραυνός εν αιθρία έσκασε στην καθημερινότητα του Παναθηναϊκού ο σοβαρός τραυματισμός του Παύλου Παντελίδη, ο δεύτερος μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα έπειτα από την ρήξη χιαστού που υπέστη ο Ίνγκασον.

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