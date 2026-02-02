Παναθηναϊκός: Χωρίς την καθιερωμένη media day πριν το ματς με τη Ρεάλ

Ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί την Ρεάλ στο Telekom Center Athens την Τρίτη 3 Φλεβάρη (21:15). Η καθιερωμένη media day όμως που γίνεται πριν τα ματς δεν θα πραγματοποιηθεί.
Δεν υπάρχει καποια υποχρεώση του Παναθηναϊκού, παρά μόνο να μιλήσει στη Euroleague, αλλά οι πράσινοι πάντα έκαναν Media Day. Πάντως στις τελευταίες περιπτώσεις ο Έργκιν Άταμαν δεν ήθελε να μιλήσει στους δημοσιογραφους και απλά μοιράστηκε μια γραπτή δήλωση από την ΚΑΕ.
