«Το τσάμπα πέθανε»: Σάλος με τις δηλώσεις της Αλεξοπούλου από τη ΝΔ για το κόστος στέγασης εκπαιδευτικών

Δυσμενή εντύπωση έχουν προκαλέσει οι δηλώσεις που έκανε η βουλευτής Αχαΐας της Νέας Δημοκρατίας, Χριστίνας Αλεξοπούλου, αναφορικά με το κόστος στέγασης των εκπαιδευτικών.

Μιλώντας σε εκπομπή του MEGA και απαντώντας σε ερώτηση του δημοσιογράφου Τάκη Χατζή για το υψηλό κόστος στέγασης που καλούνται να καλύψουν οι εκπαιδευτικοί και το οποίο είναι δυσανάλογο με τους μισθούς τους, η κα Αλεξοπούλου σημείωσε: «Ο τσάμπας πέθανε και έχει πεθάνει χρόνια τώρα. Ποιος θα το πληρώσει;»

Η φράση της αυτή προκάλεσε ιδιαίτερα έκπληξη στον ίδιο τον δημοσιογράφο και τα υπόλοιπα μέλη του πάνελ.

Αντίδραση από ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά

«Το δημοσιογραφικό ερώτημα από τον κ. Χατζή προς την κ. Αλεξοπούλου, βουλεύτρια της ΝΔ στην Αχαΐα είναι σαφές: Και δύο νοίκια να καταβάλλονται σε έναν εκπαιδευτικό από το κράτος, αν πληρώνει 400 ευρώ το μήνα για νοίκι, ενώ αμείβεται με 800 ευρώ το μήνα, πώς θα «βγει» αυτός ο άνθρωπος; Κι απάντησε η κ. Αλεξοπούλου: "Το τσάμπα πέθανε"» σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ αναφορικά με τη δήλωση της «γαλάζιας» βουλευτού.

Το κόμμα καταγγέλλει «κυνισμό και αδυναμία κατανόησης της πραγματικότητας» και επισημαίνει πως «έτσι εννοεί η ΝΔ τη στήριξη του λαού και ειδικά των πιο αδύναμων».

«Όσο για το "το τσάμπα πέθανε»", δεν είναι ακριβώς έτσι. Οι τσαμπατζήδες της ΝΔ που μας κυβερνούν χρωστούν στις τράπεζες πάνω από μισό δισεκατομμύριο ευρώ, πάνω από 500 εκατομμύρια ευρώ!» κατέληξε το κόμμα.

Αντίδραση υπήρξε και από πλευράς του Νάσου Ηλιόπουλου για τη Νέα Αριστερά, που έκρινε πως «οι άνθρωποι είναι κυνικοί, προκλητικοί και επικίνδυνοι για την τεράστια πλειοψηφία της κοινωνίας»

«Το γεγονός ότι την εβδομάδα που θρηνούμε 5 νεκρές εργάτριες στο εργατικό δυστύχημα στην Βιολάντα, στέλεχος της ΝΔ σκέφτηκε ότι έχει την δυνατότητα να κάνει λογοπαίγνιο με την λέξη "πέθανε", δείχνει τον κυνισμό της ΝΔ και των ανθρώπων της. Αυτή την εβδομάδα είδαμε ξανά ότι η λογική του "τζάμπα" από την εργοδοσία, η λογική "δεν πληρώνουμε για μέτρα ασφαλείας" που έχει η εργοδοσία σκοτώνει. Όπως σκοτώνει η αδιαφορία της κυβέρνησης για την τήρηση των μέτρων ασφάλειας» επεσήμανε.

«Στην χώρα που καταγραφεί αρνητικά ρεκόρ ως προς την στεγαστική κρίση, την ίδια στιγμή που το real estate καταγραφεί ρεκόρ υπερκερδών, αποτελεί ξανά πρόκληση προς την κοινωνία» κατέληξε.