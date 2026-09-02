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Παναθηναϊκός: Η σιγουριά των Ισπανών για τη μεταγραφή του Ουναΐ στο «τριφύλλι» και το «άκυρο» στους Άραβες

Το ισπανικό δημοσίευμα που ντύνει στα πράσινα τον Ουναΐ και η πρόταση από τους Άραβες που απέρριψε.

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Αζεντίν Ουναΐ
Ο Αζεντίν Ουναΐ | Eurokinissi/ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ
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Συνεχίζονται και σήμερα με αμείωτο ρυθμό τα δημοσιεύματα για το σήριαλ της μεταγραφής του Αζεντίν Ουναΐ στον Παναθηναϊκό, αφού το ισπανικό μέσο «el chiringuito» ανέφερε σε ρεπορτάζ του πως οι «πράσινοι» είναι μία ανάσα από την απόκτησή του.

Πιο συγκεκριμένα, ο δημοσιογράφος Μάρκος Μπενίτο σημείωσε πως το «τριφύλλι» έχει κάνει μεγάλη πρόοδο στις διαπραγματεύσεις μετά από πρόταση που φτάνει τα 16 εκατ. ευρώ, χωρίς τα όποια μπόνους.

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