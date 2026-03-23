Παναθηναϊκός: Η σύγκριση του Τεττέη με τους Γιόβιτς, Ελ Καμπί και Γιακουμάκη

Ο Παναθηναϊκός πήρε τη νίκη με 2-1 στην έδρα του Αστέρας Aktor για την 26η και τελευταία αγωνιστική της κανονικής διάρκειας της Stoiximan Superleague και κατόρθωσε να μειώσει λίγο τη διαφορά από τους Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ, που γκέλαραν με ΑΕΛ (0-0) και Βόλο (2-1) αντίστοιχα, στους οκτώ και εννέα βαθμούς.

Οι «πράσινοι» είχαν σε καλό βράδυ για ακόμη μια φορά τον Ανδρέα Τεττέη, ο οποίος κέρδισε το πέναλτι που μετέτρεψε σε γκολ ο Ζαρουρί και στη συνέχεια ευστόχησε σε κείνο που κέρδισε ο Κυριακόπουλος δίνοντας σημαντικό προβάδισμα στους «πρασίνους» από το πρώτο κιόλας μέρος του αγώνα.

