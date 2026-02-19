Παναθηναϊκός - Ηρακλής: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

O Παναθηναϊκός εναντίον Ηρακλή απόψε (19/02) στο κλειστό της Νέας Αλικαρνασού στο Ηράκλειο για τα ημιτελικά του Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας με τζάμπολ στις 20:00 και τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.
Ο «Γηραιός» εξασφάλισε το εισιτήριό του στα ημιτελικά μετά την άνετη επικράτησή του επί της Μυκόνου με 93-65.
Το πρόγραμμα του Final 8
Προημιτελικά
Τρίτη 17 Φεβρουαρίου
- Μαρούσι - Άρης 87-80
- Ολυμπιακός - ΑΕΚ 81-67
Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου
- Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ 101-71
- Ηρακλής - Μύκονος 93-65
Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου
Ημιτελικά
- Μαρούσι – Ολυμπιακός 17:00 ΕΡΤ2
- Ηρακλής – Παναθηναϊκός 20:00 ΕΡΤ2
Σάββατο 21 Φεβρουαρίου
Τελικός
20:00 ΕΡΤ2
