Παναθηναϊκός - Ηρακλής: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

O Παναθηναϊκός εναντίον Ηρακλή απόψε (19/02) στο κλειστό της Νέας Αλικαρνασού στο Ηράκλειο για τα ημιτελικά του Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας με τζάμπολ στις 20:00 και τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Ο «Γηραιός» εξασφάλισε το εισιτήριό του στα ημιτελικά μετά την άνετη επικράτησή του επί της Μυκόνου με 93-65.

Το πρόγραμμα του Final 8

Προημιτελικά

Τρίτη 17 Φεβρουαρίου

Μαρούσι - Άρης 87-80

Ολυμπιακός - ΑΕΚ 81-67

Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου

Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ 101-71

Ηρακλής - Μύκονος 93-65

Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου

Ημιτελικά

Μαρούσι – Ολυμπιακός 17:00 ΕΡΤ2

Ηρακλής – Παναθηναϊκός 20:00 ΕΡΤ2

Σάββατο 21 Φεβρουαρίου

Τελικός

20:00 ΕΡΤ2