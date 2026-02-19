Μενού

Παναθηναϊκός - Ηρακλής: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Παναθηναϊκός/ΠΑΟΚ εναντίον Ηρακλή απόψε (19/02) στο Ηράκλειο για τα ημιτελικά του Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας. Η ώρα και το κανάλι του αγώνα.

Παναθηναϊκός - Ηρακλής
Ο Χουάντσο Ερναγκόμεθ σε ματς του Παναθηναϊκού | Eurokinissi
O Παναθηναϊκός εναντίον Ηρακλή απόψε (19/02) στο κλειστό της Νέας Αλικαρνασού στο Ηράκλειο για τα ημιτελικά του Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας με τζάμπολ στις 20:00 και τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Ο «Γηραιός» εξασφάλισε το εισιτήριό του στα ημιτελικά μετά την άνετη επικράτησή του επί της Μυκόνου με 93-65.

Το πρόγραμμα του Final 8

Προημιτελικά

Τρίτη 17 Φεβρουαρίου

  • Μαρούσι - Άρης 87-80
  • Ολυμπιακός - ΑΕΚ 81-67

Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου

  • Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ 101-71
  • Ηρακλής - Μύκονος 93-65

Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου

Ημιτελικά

  • Μαρούσι – Ολυμπιακός 17:00 ΕΡΤ2
  • Ηρακλής – Παναθηναϊκός 20:00 ΕΡΤ2

Σάββατο 21 Φεβρουαρίου

Τελικός

20:00 ΕΡΤ2

