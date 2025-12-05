Παναθηναϊκός: «Καμία προσέγγιση για την απόκτηση του μετοχικού πακέτου της ΠΑΕ»

Την ώρα που κυκλοφορούν διάφορα σενάρια περί ενδιαφέροντος για ύπαρξη ενδιαφέροντος για αγορά των μετοχών της ΠΑΕ Παναθηναϊκός , η διοίκηση των «πρασίνων» ξεκαθαρίζει ότι «δεν υπάρχει απολύτως καμία προσέγγιση, επαφή, ενδιαφέρον, έμμεσα ή άμεσα, από οποιονδήποτε».
Σε σχετική της ανακοίνωση, η ΠΑΕ Παναθηναϊκός δηλώνει:
Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ξεκαθαρίζει ότι δεν υπάρχει απολύτως καμία προσέγγιση, επαφή, ενδιαφέρον, έμμεσα ή άμεσα, από οποιονδήποτε για την απόκτηση του μετοχικού πακέτου της.
Είναι απολύτως φανερό και οφείλουμε να ενημερώσουμε τους φιλάθλους του συλλόγου μας, ότι τα συγκεκριμένα σενάρια είναι πλήρως κατευθυνόμενα και διακινούνται από ανταγωνιστική ομάδα.
