Μενού

Παναθηναϊκός: «Καμία προσέγγιση για την απόκτηση του μετοχικού πακέτου της ΠΑΕ»

Ξεκάθαρη θέση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός σε όσα ακούγονται περί ύπαρξης ενδιαφέροντος για αγορά των μετοχών της. Τι αναφέρει σε ανακοίνωσή της.

Reader symbol
Newsroom
Γιάννης Αλαφούζος
Ο μεγαλομέτοχος του Παναθηναϊκού, Γιάννης Αλαφούζος | Eurokinissi/ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
  • Α-
  • Α+

Την ώρα που κυκλοφορούν διάφορα σενάρια περί ενδιαφέροντος για ύπαρξη ενδιαφέροντος για αγορά των μετοχών της ΠΑΕ Παναθηναϊκός , η διοίκηση των «πρασίνων» ξεκαθαρίζει ότι «δεν υπάρχει απολύτως καμία προσέγγιση, επαφή, ενδιαφέρον, έμμεσα ή άμεσα, από οποιονδήποτε».

Σε σχετική της ανακοίνωση, η ΠΑΕ Παναθηναϊκός δηλώνει:

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ξεκαθαρίζει ότι δεν υπάρχει απολύτως καμία προσέγγιση, επαφή, ενδιαφέρον, έμμεσα ή άμεσα, από οποιονδήποτε για την απόκτηση του μετοχικού πακέτου της.

Είναι απολύτως φανερό και οφείλουμε να ενημερώσουμε τους φιλάθλους του συλλόγου μας, ότι τα συγκεκριμένα σενάρια είναι πλήρως κατευθυνόμενα και διακινούνται από ανταγωνιστική ομάδα.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ