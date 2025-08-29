Μενού

Παναθηναϊκός, κλήρωση: Οι αντίπαλοι του «τριφυλλιού» στο Europa League

O Παναθηναϊκός έμαθε τους αντιπάλους του στη league phase του Europa League.

Παναθηναϊκός
Ο Παναθηναϊκός στο ματς με Σαμσουνσπόρ | INTIME/ΜΠΙΡΝΤΑΧΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Ο Παναθηναϊκός έμαθε τις ομάδες που θα αντιμετωπίσει στη league phase του Europa League.

Το «τριφύλλι» κληρώθηκε με τις: Ρόμα (εντός), Φέγενορντ (εκτός), Φερεντσβάρος (εκτός), Βικτόρια Πλζεν (εντός), Γιουνγκ Μπόις (εκτός), Στουρμ (εντός), Μάλμε (εκτός), Γκόου Αχέντ (εντός).

Υπενθυμίζεται ότι η ομάδα του Ρουί Βιτόρια απέκλεισε τη Σάμσουνσπορ (2-1, 0-0) και προκρίθηκε στη  league phase του Europa League.

Το πρόγραμμα των αγώνων θα γίνει γνωστό μέσα στο Σαββατοκύριακο.

