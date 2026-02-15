Παναθηναϊκός - Κολοσσός LIVE από το Telekom Center για το μπάσκετ

Στο ΟΑΚΑ ολοκληρώνεται η 19η αγωνιστική της Stoiximan GBL εκεί που ο 2ος της βαθμολογίας Παναθηναϊκός υποδέχεται τον -εκ των ουραγών- Κολοσσό Ρόδου. Παναθηναϊκός - Κολοσσός LIVE στις 16:00 με τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ2 Σπορ και ενημέρωση από το liveblog του Gazzetta.

Παναθηναϊκός - Κολοσσός LIVE

Ο Παναθηναϊκός επέστρεψε στις νίκες με την επικράτηση του επί της Καρδίτσας Ιαπωνική. Οι «πράσινοι» εξακολουθούν να είναι αήττητοι στο Telekom Center (8-0) έχοντας φτάσει τις 21 διαδοχικές, εντός έδρας νίκες στην κανονική περίοδο του Πρωταθλήματος.

Ο Κολοσσός μετράει τρεις διαδοχικές ήττες από Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ εντός και ενδιάμεσα από την ΑΕΚ εκτός έδρας. Στα ματς με τους Δικέφαλους, η ομάδα της Ρόδου προηγήθηκε με 13 πόντους ωστόσο ηττήθηκε με διψήφιες διαφορές. Έτσι πλέον οι «θαλασσί» είναι η ομάδα με τις περισσότερες, εις βάρος τους, ανατροπές διψήφιων διαφορών αφού έφτασαν τις τέσσερις. Πριν τα ματς με την ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ, αυτό είχε συμβεί σε εκείνα με τον Ηρακλή εκτός (από το +11) και την Καρδίτσα, επίσης εκτός έδρας (από το +10).

Το πρόγραμμα της 19ης αγωνιστικής

Σάββατο 14 Φεβρουαρίου

Προμηθέας - Περιστέρι 77-84

Μύκονος - Άρης 74-83

Ηρακλής - Ολυμπιακός 70-95

ΠΑΟΚ - ΑΕΚ 71-88

Μαρούσι - Καρδίτσα 78-77

Κυριακή 15 Φεβρουαρίου

Παναθηναϊκός - Κολοσσός 16:00

Ρεπό: Πανιώνιος

Η κατάταξη της Stoiximan GBL

1. Ολυμπιακός 18-0

2. Παναθηναϊκός 15-2

3. ΑΕΚ 13-4

4. ΠΑΟΚ 11-5

5. Άρης 9-7

6. Περιστέρι 8-9

7. Μύκονος 7-10

8. Ηρακλής 7-10

--------------------------

9. Προμηθέας 6-11

10. Πανιώνιος 5-12

11. Κολοσσός 4-13

12. Καρδίτσα 4-14

--------------------------

13. Μαρούσι 4-14