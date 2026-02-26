Παναθηναϊκός: Με Μίντιλαντ ή Μπέτις στους «16» του Europa

Αν και βρέθηκε στα σχοινιά στην παράταση, καθώς έμεινε με 10 παίκτες απ’ την αποβολή του Ερνάντεθ στο 105’ ο Παναθηναϊκός όχι μόνο άντεξε στη ρεβάνς με τη Βικτόρια Πλζεν, αλλά «λύγισε» τους Τσέχους με 4-3 στη διαδικασία των πέναλτι (1-1 η κανονική διάρκεια και η παράταση) και πήρε το «εισιτήριο» για τους «16» του Europa League.

Η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ στην επόμενη φάση θ' αντιμετωπίσει τη Μίντιλαντ που τερμάτισε 3η στη League Phase ή την Μπέτις που ήταν στην τέταρτη θέση. Αυτό θα το μάθει στην αυριανή κλήρωση στις 14:00.

Το πρώτο ματς θα γίνει στην Αθήνα στις 12 Μαρτίου και η ρεβάνς στις 19 Μαρτίου στη Δανία ή στην Ισπανία.