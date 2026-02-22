Μενού

Παναθηναϊκός: Μηνύσεις σε όσους επιτέθηκαν με ρατσιστικούς χαρακτηρισμούς στον Λεσόρ

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός απέστειλε στην ΕΟΚ, στην Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου και στο Υφυπουργείο Αθλητισμού, αίτημα παροχής στοιχείων των ατόμων που έκαναν τη ρατσιστική επίθεση στον Ματίας Λεσόρ.

O Ματίας Λεσόρ τη στιγμή του τραυματισμού | eurokinissi
Ο Παναθηναϊκός πήρε το Κύπελλο Ελλάδος για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, αφού επικράτησε του Ολυμπιακού στον τελικό που διεξήχθη στο Κλειστό Γυμναστήριο Νέας Αλικαρνασσού, καταγγέλλοντας παράλληλα ότι ο Ματίας Λεσόρ έγινε στόχος ρατσιστικής επίθεσης από οπαδούς των Πειραιωτών, οι οποίοι έκαναν ήχους μαϊμούς.

Θέση για το περιστατικό πήρε και ο ίδιος ο Γάλλος σέντερ, ο οποίος σχολίασε το επίμαχο στιγμιότυπο στο Twitter, τονίζοντας ότι το περιστατικό δεν ήταν μεμονωμένο και ότι συνέβη μπροστά σε επίσημους φορείς.

