Παναθηναϊκός: Μηνύσεις σε όσους επιτέθηκαν με ρατσιστικούς χαρακτηρισμούς στον Λεσόρ

Ο Παναθηναϊκός πήρε το Κύπελλο Ελλάδος για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, αφού επικράτησε του Ολυμπιακού στον τελικό που διεξήχθη στο Κλειστό Γυμναστήριο Νέας Αλικαρνασσού, καταγγέλλοντας παράλληλα ότι ο Ματίας Λεσόρ έγινε στόχος ρατσιστικής επίθεσης από οπαδούς των Πειραιωτών, οι οποίοι έκαναν ήχους μαϊμούς.
Θέση για το περιστατικό πήρε και ο ίδιος ο Γάλλος σέντερ, ο οποίος σχολίασε το επίμαχο στιγμιότυπο στο Twitter, τονίζοντας ότι το περιστατικό δεν ήταν μεμονωμένο και ότι συνέβη μπροστά σε επίσημους φορείς.
