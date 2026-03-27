Παναθηναϊκός - Μονακό: Τι ώρα παίζουν - Το κανάλι του αγώνα

Συνέχεια στις καλές εμφανίσεις που τον φέρνουν όλο και πιο κοντά στην εξάδα της βαθμολογίας θέλει να δώσει ο Παναθηναϊκός που φιλοξενεί τη Μονακό. Η αναμέτρηση Παναθηναϊκός - Μονακό κάνει τζάμπολ στις 21:15 και θα μεταδοθεί από το Novasports Prime ενώ θα υπάρχει ενημέρωση από το liveblog του Gazzetta.
Οι δύο ομάδες ανήκουν στο «γκρουπ της 6ης θέσης» καθώς ισοβαθμούν με ρεκόρ 19-14, μαζί με τις Ζάλγκιρις, Ερυθρό Αστέρα και Μπαρτσελόνα. Οι «πράσινοι» που αναμένεται να παραταχθούν δίχως τον τραυματίας Τζέριαν Γκραντ θέλουν τη νίκη ώστε να κάνουν αποφασιστικό βήμα για τα πλέι οφ. Από την άλλη οι Μονεγάσκοι των πολλών αγωνιστικών προβλήματων παραμένουν «ζωντανοί» μετρώντας τρεις σερί νίκες.
EuroLeague - Το πρόγραμμα της 34ης αγωνιστικής
10 Μαρτίου
- Παρί - Ολυμπιακός 87-104
26 Μαρτίου
- Μπάγερν - Βιλερμπάν 93-83
- Μιλάνο - Βίρτους Μπολόνια 103-87
- Μακάμπι - Ντουμπάι 104-100
- Ρεάλ - Εφές 82-71
27 Μαρτίου
- Φενέρμπαχτσε - Ζάλγκιρις 19:45
- Παναθηναϊκός - Μονακό 21:15
- Παρτίζαν - Βαλένθια 21:30
- Μπαρτσελόνα - Ερ. Αστέρας 21:30
- Μπασκόνια - Χάποελ 21:30
