Παναθηναϊκός: Μπενίτεθ, ισορροπία, το αυτονόητο και τρεις πόντοι στο σακούλι

Aνεξάρτητα από το αν θα καταφέρει να επαναφέρει τον Παναθηναϊκό στη κορυφή του ελληνικού ποδοσφαίρου, το να βλέπεις τον Ράφα Μπενίτεθ, έναν legend του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου μίας άλλης εποχής να κατευθύνεται στον πάγκο του Τριφυλλιού στο γήπεδο της Λεωφόρου και να κοουτσάρει, σου δημιουργεί μια προσμονή αλλά και όμορφες εικόνες που προφανώς θα γίνουν ακόμη καλύτερες αν ο Ισπανός προπονητής αφήσει το αποτύπωμά του στους Αθηναίους.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr