Μενού

Παναθηναϊκός: Μπενίτεθ, ισορροπία, το αυτονόητο και τρεις πόντοι στο σακούλι

Ο Νίκος Αθανασίου γράφει στο Gazzetta για την επικράτηση του Παναθηναϊκού επί του Αστέρα Τρίπολης.

Reader symbol
Newsroom
Ράφα Μπενίτεθ
Ράφα Μπενίτεθ | AP
  • Α-
  • Α+

Aνεξάρτητα από το αν θα καταφέρει να επαναφέρει τον Παναθηναϊκό στη κορυφή του ελληνικού ποδοσφαίρου, το να βλέπεις τον Ράφα Μπενίτεθ, έναν legend του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου μίας άλλης εποχής να κατευθύνεται στον πάγκο του Τριφυλλιού στο γήπεδο της Λεωφόρου και να κοουτσάρει, σου δημιουργεί μια προσμονή αλλά και όμορφες εικόνες που προφανώς θα γίνουν ακόμη καλύτερες αν ο Ισπανός προπονητής αφήσει το αποτύπωμά του στους Αθηναίους.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ