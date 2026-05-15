Παναθηναϊκός - Μύκονος: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Επιστροφή στη GBL για τον Παναθηναϊκό έπειτα από τον αποκλεισμό του στην Ευρωλίγκα καθώς σήμερα υποδέχεται τη Μύκονο στο Game 1 της προημιτελικής σειράς. Η αναμέτρηση Παναθηναϊκός - Μύκονος κάνει τζάμπολ στις 19:00 με τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ2 Σπορ και ενημέρωση από το liveblog του Gazzetta.

Ο Παναθηναϊκός έκλεισε την κανονική περίοδο με δύο νίκες και ένα 4/5 στις τελευταίες υποχρεώσεις του, για να μπει στην post season από τη 2η θέση για πρώτη φορά μετά από τρία χρόνια. Οι «πράσινοι» έκλεισαν την πρώτη φάση του Πρωταθλήματος με πέντε ήττες (19-5), δύο από τις οποίες σημειώθηκαν εντός έδρας κάτι που έγινε για πρώτη φορά μετά την περίοδο 1999-2000 στην οποία είχαν ρεκόρ 11-2 ως γηπεδούχοι.

Η Μύκονος, ως πρωτοεμφανιζόμενη ομάδα στη Stoiximan GBL, κατάφερε να συνδυάσει την πρώτη παρουσία της σε αυτήν με τη συμμετοχή της στα playoffs. Με ρεκόρ 9-15 τερμάτισε στην 7η θέση και θα αγωνιστεί στην post season κάτι που έγινε άλλες έξι φορές από ομάδα που αγωνίστηκε για πρώτη φορά στο επαγγελματικό Πρωτάθλημα. Τελευταία από αυτές ήταν ο Χολαργός της σεζόν 2018-19.