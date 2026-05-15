Η πρώτη της Καρυστιανού, τα γερμανικά εύσημα στον Μητσοτάκη και οι λόγοι της παραίτησης Γκελεστάθη

Μου λένε ότι στα πηγαδάκια των ηγετών που έγιναν πριν τη βράβευση του Μάριο Ντράγκι χθες στο Άαχεν της Γερμανίας, το παράδειγμα προόδου που αναφερόταν ήταν η Ελλάδα. Δηλαδή αυτό έλεγαν στη συζήτηση στο όρθιο Ντράγκι, Λαγκάρντ, Γιούνκερ και Τρισέ. Επίσης από μικροφώνου ο Μερτς επαίνεσε την προσπάθεια της χώρας μας και της κυβέρνησης συγκεκριμένα. «Αυτός ο δρόμος των μεταρρυθμίσεων ήταν για την Ελλάδα, για πολλούς ανθρώπους στη χώρα σας κ. Πρωθυπουργέ, σκληρός, αλλά αποδείχθηκε σωστός. Η χώρα σας, αγαπητέ Κυριάκο, μπορεί εδώ και καιρό με τις δικές της δυνάμεις -και μάλιστα πρόωρα- να αποπληρώνει τα δάνεια που τότε ήταν απαραίτητα. Οι μεγάλες προσπάθειες άξιζαν τον κόπο. Και είμαστε ευγνώμονες για αυτό και συγχαίρουμε εσάς και όλον τον ελληνικό λαό για το πώς το καταφέρατε», είπε ο Γερμανός Καγκελάριος. Δεν τα ακούς εύκολα αυτά τα λόγια.

Οι προσωπικοί λόγοι της Γκελεστάθη

Αρκετή κουβέντα έγινε για την παραίτηση της μέχρι πρότινος τομεάρχη Προστασίας του Πολίτη της ΝΔ Ιωάννας Γκελεστάθη από τη θέση της, με αρκετές αιχμές κατά της ηγεσίας. Για να μην το πάμε μακριά, η Γκελεστάθη δεν παραιτήθηκε για λόγους πολιτικούς και δεν παραιτήθηκε αυτοβούλως, αλλά της ζητήθηκε. Προφανώς, υπάρχει κάποια σοβαρή υπόθεση που την αφορά επί προσωπικού και μένει να φανεί ποια θα είναι η τύχη της. Όμως εσείς κρατήστε ότι οι λόγοι δεν είναι πολιτικοί, διότι διάβασα διάφορα ευφάνταστα σενάρια. Ακόμα και ότι η Γκελεστάθη που ήταν εθελόντρια του Μητσοτάκη στη Χαλκοκονδύλη το 2015 είναι... σαμαρική. Μην τρελαθούμε και τελείως.

Η τρίτη θητεία

Ανοίγουν σήμερα οι εργασίες του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας και ο πρωθυπουργός αναμένεται να εξηγήσει εκτενώς το γιατί ζητάει μια τρίτη θητεία για τον ίδιο προσωπικά και τη Νέα Δημοκρατία. Θα κάνει επίσης έναν απολογισμό των δυο προηγούμενων θητειών και θα εξηγήσει γιατί είναι σημαντικό η ΝΔ να ηγείται της χώρας στη διάρκεια της Ευρωπαϊκής Προεδρίας που αναμένεται να συζητηθεί το νέο χρηματοδοτικό πλαίσιο της επόμενης εξαετίας. Κλίμα εσωστρέφειας δεν προβλέπω γιατί ακόμη κι ένας πρωτοετής φοιτητής πολιτικών επιστημών θα αντιλαμβανόταν πως μπροστά στην προοπτική νίκης στις εκλογές κανείς δεν σπέρνει μιζέρια.

Οι ανησυχούντες πρώην

Η χθεσινή επιστολή 10 πρώην βουλευτών και υπουργών της Ν.Δ. που έφερε στην δημοσιότητα η εφημερίδα Δημοκρατία αναμφίβολα προκάλεσε συζητήσεις. Το ερώτημα όμως είναι ποιος από όλους αυτούς τους πρώην υπουργούς και βουλευτές είναι μέχρι σήμερα στην Ν.Δ. Για παράδειγμα ο Χρήστος Ζώης έχει διαγραφεί από το 2012 και έκτοτε πέρασε από τους Ανεξάρτητους Έλληνες και από άλλα μικρότερα κόμματα, ενώ δεν επέστρεψε ποτέ στην παράταξη. Επίσης πολλοί είναι φίλοι ή στελέχη που πρόσκειται στον Αντώνη Σαμαρά. Όπως αντιλαμβάνεστε, η παρέμβαση αυτή δεν είναι αθώα ούτε ξαφνικά εμφανίστηκαν να ανησυχούν όλοι αυτοί για την ψυχή της Ν.Δ.

Το μετράει ο Σαμαράς

Ακούγεται με όλο και μεγαλύτερη ένταση το τελευταίο διάστημα ότι ο Αντώνης Σαμαράς έχει αποφασίσει να κάνει κόμμα. Προφανώς αυτό είναι που αφήνει να διαρρεύσει. Εσείς κρατήστε ότι αυτή την ώρα τα μόνα σίγουρα κόμματα είναι της Μαρίας Καρυστιανού και του Αλέξη Τσίπρα που έρχονται τις επόμενες εβδομάδες. Ο Σαμαράς περιμένει να κάνει μία σοβαρή μέτρηση που να συμπεριλαμβάνει και τα νέα κόμματα, προκειμένου να καταλάβει αν ένας σχηματισμός με αυτόν επικεφαλής έχει προοπτική να κάνει κάτι καλύτερο από το να μπει απλώς στη Βουλή. Βεβαίως, το πρόβλημα του Μητσοτάκη παραμένει ούτως ή άλλως, από τη στιγμή που δεν φαίνεται να υπάρχει γέφυρα ή δίαυλος επικοινωνίας σε καμία περίπτωση.

Η πρώτη της Καρυστιανού

Σας είχα έγκαιρα ενημερώσει πως η Μαρία Καρυστιανού θα πραγματοποιήσει τα αποκαλυπτήρια του κόμματος της στη Θεσσαλονίκη. Εν τέλει αυτό θα γίνει σε μια εβδομάδα, στις 21 Μαΐου στο Ολύμπιον. Η προαναγγελία έγινε στα social με χρήση τεχνητής νοημοσύνης και το εξής μήνυμα: «Στις 21 Μαΐου, όλοι μαζί με την Ελπίδα για μια νέα αρχή». Θα είναι αν μη τι άλλο μια πολύ ενδιαφέρουσα εξέλιξη αφού θα ακολουθήσει και το κόμμα Τσίπρα τον επόμενο μήνα και πλέον οι μετρήσεις και οι έρευνες κοινής γνώμης θα γίνονται επί πραγματικών δεδομένων και ανακοινωμένων κομμάτων.