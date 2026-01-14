Παναθηναϊκός: Νέοι όροι από την Γοδόϊ, νέα άνοδος του «τριφυλλιού» για να κλείσει με happy end η υπόθεση Αντίνο

Την ώρα που σε Αργεντινή και Ελλάδα η μεταγραφή του Σαντίνο Αντίνο είχε θεωρηθεί ως οριστικά και αμετάκλητα «κλεισμένη», η διαπραγμάτευση ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και την Γοδόϊ Κρουζ συνεχίστηκε μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης, αποδεικνύοντας στη πραγματικότητα πως τίποτα δεν είχε τελειώσει.
Δεν υπάρχει μια τυπική αλλαγή εγγράφων αλλά διαπραγμάτευση. Όπως είχατε διαβάσει με υπευθυνότητα στο Gazzetta και το απόγευμα της Τρίτης, ούτε οριστική συμφωνία υπήρχε, ούτε υπογραφές, σε μία υπόθεση όπου υπάρχει ο απρόβλεπτος παράγοντας του Χοσέ Μανσούρ.
