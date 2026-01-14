Μενού

Παναθηναϊκός: Νέοι όροι από την Γοδόϊ, νέα άνοδος του «τριφυλλιού» για να κλείσει με happy end η υπόθεση Αντίνο

Διαβάστε στο Gazzetta τα πραγματικά δεδομένα στην μεταγραφική ιστορία του Παναθηναϊκού με τον Σαντίνο Αντίνο.

Reader symbol
Newsroom
Σαντίνο Αντίνο
Σαντίνο Αντίνο | Getty Images
  • Α-
  • Α+

Την ώρα που σε Αργεντινή και Ελλάδα η μεταγραφή του Σαντίνο Αντίνο είχε θεωρηθεί ως οριστικά και αμετάκλητα «κλεισμένη», η διαπραγμάτευση ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και την Γοδόϊ Κρουζ συνεχίστηκε μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης, αποδεικνύοντας στη πραγματικότητα πως τίποτα δεν είχε τελειώσει.

Δεν υπάρχει μια τυπική αλλαγή εγγράφων αλλά διαπραγμάτευση. Όπως είχατε διαβάσει με υπευθυνότητα στο Gazzetta και το απόγευμα της Τρίτης, ούτε οριστική συμφωνία υπήρχε, ούτε υπογραφές, σε μία υπόθεση όπου υπάρχει ο απρόβλεπτος παράγοντας του Χοσέ Μανσούρ. 

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ