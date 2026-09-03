Παναθηναϊκός - Νίκη Βόλου: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί σήμερα (03/09) τη Νίκη Βόλου για την πρώτη αγωνιστική της league phase του Κυπέλλου Ελλάδας με σέντρα στις 21:00 και τηλεοπτική μετάδοση από τον ΣΚΑΪ.

Το «τριφύλλι» ξεκινά τις υποχρεώσεις του στη league phase της διοργάνωσης στο ΟΑΚΑ όπου θα αντιμετωπίσει τη Νίκη Βόλου.

Οι «πράσινοι» προέρχονται από την πρόκρισή τους στη league phase του Conference League και από τη νίκη με 2-0 επί του Λεβαδειακού στην πρεμιέρα της Super League.

Tο πρόγραμμα του Παναθηναϊκού:

1η αγωνιστική: Παναθηναϊκός – Νίκη Βόλου (1-3/9)

2η αγωνιστική: Ρεπό (8-10/9)

3η αγωνιστική: Κηφισιά – Παναθηναϊκός (15-17/9)

4η αγωνιστική: Παναθηναϊκός – Άρης (27-29/9)

5η αγωνιστική: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός (2/12)

Οι ημερομηνίες της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας:

1η Αγωνιστική: 1-3 Σεπτεμβρίου

2η Αγωνιστική: 8-10 Σεπτεμβρίου

3η Αγωνιστική: 15-17 Σεπτεμβρίου

4η Αγωνιστική: 27-29 Οκτωβρίου

5η Αγωνιστική: 2 Δεκεμβρίου (óλοι οι αγώνες θα διεξαχθούν την ίδια ώρα).