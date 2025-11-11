Παναθηναϊκός: Ο κανόνας του Ράφα στο βράδυ που έσβησε τον ΠΑΟΚ και το τείχος made in USA

Η προπονητική ταυτότητα του Ράφα Μπενίτεθ εκτός από winner, έχει ακόμη μια λέξη στη βιτρίνα, στη πρώτη γραμμή. Τον πραγματισμό. Την ευελιξία που στο τέλος της ημέρας θα φέρει το ζητούμενο. Το αποτέλεσμα. Ο Ισπανός προπονητής επένδυσε στο πρώτο ημίχρονο του ντέρμπι, στο διάστημα που γνώριζε ότι τα αποθέματα ενέργειας των ποδοσφαιριστών του μετά το ταξίδι και την νίκη στο Μάλμε, θα ήταν σε επίπεδα απόλυτα λειτουργικά με το σχέδιο.

Σε ένα βράδυ που δεν είχε δεξιό μπακ, δεν διέθετε τους δύο βασικούς του σέντερ φορ, είχε εκτός τον Ρενάτο και ανέτοιμους τους Μπακασέτα και Πελίστρι, ο πολύπειρος κόουτς παρουσίασε ένα σύνολο που οδήγησε το παιχνίδι στην ένταση, την δύναμη, στις δεύτερες μπάλες και δικαιώθηκε πετυχαίνοντας δύο γκολ στο καλύτερο διάστημα του Τριφυλλιού στο ματς, από το 16' μέχρι και το 30'. Στο δεύτερο μέρος άφησε ακόμη περισσότερο την μπάλα στον ΠΑΟΚ, περίμενε στο μισό γήπεδο, βρήκε απόλυτη τακτική συνέπεια από όλους και με μία εικόνα άσχημη στο μάτι αλλά απόλυτα αποτελεσματική και συμβατή με την περίσταση, έφτασε στους υπερπολύτιμους τρεις βαθμούς.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr