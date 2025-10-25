Παναθηναϊκός: Ο Μπενίτεθ αποκάλυψε τι του είπε ο Σισέ

Ο Ράφα Μπενίτεθ μίλησε για όλα στη συνέντευξη κατά την παρουσίασή του από τον Παναθηναϊκό, ενώ κλήθηκε να απαντήσει και στο αν είχε συνομιλία με τον Σεμπάστιαν Λέτο ή τον Τζιμπρίλ Σισέ, που τον καλωσόρισαν μέσω σχολίων κάτω από τη δημοσίευση της πρόσληψής του.
Ο Ισπανός αποκρίθηκε πως δεν έχουν μιλήσει από κοντά, παρά μόνο μέσω μηνυμάτων, ωστόσο αποκάλυψε την ατάκα που του είπε ο Γάλλος, όταν οι δυο τους συναντήθηκαν στο Παρίσι. Θυμίζουμε πως οι δυο τους συνεργάστηκαν στη Λίβερπουλ, με αποκορύφωμα την κατάκτηση του Champions League το 2005 στην Κωνσταντινούπολη.
