Παναθηναϊκός: Ο Μπενίτεθ αποκάλυψε τι του είπε ο Σισέ

Ο Ισπανός τεχνικός αποκάλυψε την ατάκα που του είπε ο Γάλλος πρώην στράικερ.

Ράφα Μπενίτεθ Παναθηναϊκός
Ράφα Μπενίτεθ | ΘΑΝΑΣΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI
Ο Ράφα Μπενίτεθ μίλησε για όλα στη συνέντευξη κατά την παρουσίασή του από τον Παναθηναϊκό, ενώ κλήθηκε να απαντήσει και στο αν είχε συνομιλία με τον Σεμπάστιαν Λέτο ή τον Τζιμπρίλ Σισέ, που τον καλωσόρισαν μέσω σχολίων κάτω από τη δημοσίευση της πρόσληψής του.

Ο Ισπανός αποκρίθηκε πως δεν έχουν μιλήσει από κοντά, παρά μόνο μέσω μηνυμάτων, ωστόσο αποκάλυψε την ατάκα που του είπε ο Γάλλος, όταν οι δυο τους συναντήθηκαν στο Παρίσι. Θυμίζουμε πως οι δυο τους συνεργάστηκαν στη Λίβερπουλ, με αποκορύφωμα την κατάκτηση του Champions League το 2005 στην Κωνσταντινούπολη.

Διαβάστε περισσότερα στο www.gazzetta.gr

 

