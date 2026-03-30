Παναθηναϊκός: Οι οκτώ μεταγραφές που πρέπει να κάνει το καλοκαίρι

Οκτώ μεταγραφές έκανε ο Παναθηναϊκός τον Ιανουάριο. Οκτώ μεταγραφές, μ' ένα τεράστιο λάθος. Δεν πήρε χαφ που θα έκανε τη διαφορά στην ομάδα του. Εριξε το βάρος κυρίως στην ελληνική αγορά (Τετέι, Κοντούρης, Παντελίδης, Τσάβες) και στις μικρές ηλικίες (Τετέι, Κοντούρης, Αντίνο, Γιάγκουσιτς). Οι Σισοκό, Τσάβες, Ερνάντεθ, Παντελίδης αποκτήθηκαν ως αναπληρωματικοί: οι δύο πρώτοι χρησιμοποιήθηκαν ελάχιστα - για διαφορετικούς λόγους – ο Ερνάντεθ και ο Παντελίδης πήραν περισσότερο χρόνο συμμετοχής. Δέκα παίκτες αποχώρησαν, εκ των οποίων βασικός ήταν μόνο ένας! Ο Τετέ, ο οποίος πίεζε για να φύγει και η τιμή πώλησής του (6,2 εκατ. Ευρώ) ήταν... μια χαρά. Ο Ντραγκόφσκι (που επίσης ήθελε να φύγει) είχε χάσει τη θέση του στην ενδεκάδα, οι Μλαντένοβιτς, Γερεμέγεφ, Μαντσίνι ήταν αναπληρωματικοί, οι Φίκαϊ, Νίκας, Μπρέγκου, Ταβάρες και ο αλησμόνητος Φίλιπ Μαξ που ακόμα δεν έχει γράψει συμμετοχή στην Ιαπωνία με την Γκάμπα Οζάκα έπρεπε να φύγουν καθώς δεν προσέφεραν κάτι ουσιαστικό.

