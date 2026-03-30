Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 94-101: «Ερυθρόλευκο» διπλό σε επεισοδιακό ματς

Ο Ολυμπιακός πήρε το ντέρμπι των «αιωνίων» στο Telekom Center Athens, επικρατώντας του Παναθηναϊκού με σκορ 94-101.

Το ματς σημαδεύθηκε από το επεισόδιο μεταξύ Τάιλερ Ντόρσεϊ και Κέντρικ Ναν, οι οποίοι αποβλήθηκαν μετά από τον μεταξύ τους διαπληκτισμό στο 19' του αγώνα.

Στο επεισόδιο είχε εμπλοκή και ο Ματίας Λεσόρ ενώ ο Ντόρσεϊ αποχώρησε με σκισμένη φανέλα.

Στο καθαρά αγωνιστικό κομμάτι, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα βρήκε λύσεις από τους Χολ, Λαρεντζάκη πέρα από τον εντυπωσιακό Ντόρσεϊ στο πρώτο ημίχρονο.

Από τον αποδεκατισμένο Παναθηναϊκό, που έπαιξε χωρίς Γκραντ, Ρογκαβόπουλο, Χέηζ Ντέιβις, Χουάντσο, Σαμοντούροφ, ξεχώρισε ο Όσμαν και ο Σορτς.