Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: Στα χέρια Καραπαπάς - Τζαβέλλας, τους χώρισαν οι παίκτες

Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: Ενταση με πρωταγωνιστές τους Γιώργο Τζαβέλλα και Κώστα Καραπαπά.

Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός Κώστας Καραπαππάς
Κώστας Καραπαππάς | Eurokinissi
Ανέβηκαν οι τόνοι λίγο πριν τη σέντρα του δεύτερου μισού του ντέρμπι του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό στη Λεωφόρο. Πρωταγωνιστές του επεισοδίου ηταν ο αντιπρόεδρος της ερυθρόλευκης ΠΑΕΚώστας Καραπαπάς και ο διευθυντής ποδοσφαίρου του Παναθηναϊκού, Γιώργος Τζαβέλλας, οι οποίοι ήρθαν στα χέρια ανάμεσα στους δυο πάγκους.

Άμεσα μπήκαν ανάμεσα τους οι ποδοσφαιριστές των δυο ομάδων και πιο ψύχραιμοι, ώστε να «σβήσουν» τη... φωτιά και να συνεχιστεί το παιχνίδι χωρίς πρόβλημα.

