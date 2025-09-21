Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: Στα χέρια Καραπαπάς - Τζαβέλλας, τους χώρισαν οι παίκτες

Ανέβηκαν οι τόνοι λίγο πριν τη σέντρα του δεύτερου μισού του ντέρμπι του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό στη Λεωφόρο. Πρωταγωνιστές του επεισοδίου ηταν ο αντιπρόεδρος της ερυθρόλευκης ΠΑΕ, Κώστας Καραπαπάς και ο διευθυντής ποδοσφαίρου του Παναθηναϊκού, Γιώργος Τζαβέλλας, οι οποίοι ήρθαν στα χέρια ανάμεσα στους δυο πάγκους.

Άμεσα μπήκαν ανάμεσα τους οι ποδοσφαιριστές των δυο ομάδων και πιο ψύχραιμοι, ώστε να «σβήσουν» τη... φωτιά και να συνεχιστεί το παιχνίδι χωρίς πρόβλημα.

