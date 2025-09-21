Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Με το «αιώνιο» ντέρμπι Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός στη Λεωφόρο ολοκληρώνεται σήμερα η 4η αγωνιστική της Super League. Η αναμέτρηση θα αρχίσει στις 21:00 και θα μεταδοθεί ζωντανά από το CosmoteSport 1.

Ο Παναθηναϊκός που θα έχει στον πάγκο του τον Χρήστο Κόντη που ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της ομάδας, θα αναζητήσει την πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα. Ο νέος τεχνικός των «πρασίνων» δεν θα έχει στη διάθεσή του, τους Πελίστρι και Γερεμέγεφ.

Μετά το τέλος της προπόνησης, ανακοίνωσε τη λίστα με τα ονόματα που απαρτίζουν την αποστολή για τον αγώνα. Σε αυτή βρίσκονται οι Ντραγκόφσκι, Λαφόν, Κότσαρης, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Σάντσες, Ζαρουρί, Τετέ, Μπακασέτας, Πάλμερ – Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Μαντσίνι, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Γεντβάι, Μλαντένοβιτς, Κώτσιρας, Τζούριτσιτς, Ντέσερς, Κυριακόπουλος.

Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: Χωρίς Ροντινέι οι «ερυθρόλευκοι»

Από την άλλη πλευρά ο αήττητος στο πρωτάθλημα Ολυμπιακός θα παραταχθεί δίχως τον Ροντινέι. Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έχει συμπεριλάβει στην αποστολή τους Πασχαλάκη, Τζολάκη, Ορτέγα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλο, Κοστίνια, Μάνσα, Ρέτσο, Μπρούνο, Ντιόγκο Νασιμέντο, Γκαρθία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Στρεφέτσα, Εσε, Ποντένσε, Πνευμονίδης, Καμπελά, Μουζακίτη, Γιαζίτζι, Ελ Καμπί και Ταρέμι.

Το πρόγραμμα της ημέρας

Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου, 2025

ΑΕΛ - ΑΕΚ (17:30)

Λεβαδειακός - ΟΦΗ (18:00)

Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός (21:00)