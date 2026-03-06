Μενού

Παναθηναϊκός: Οργισμένο μήνυμα Γιαννακόπουλου στα σέρβικα

Πριν καν τελειώσει το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός εξέφρασε με δύο διαφορετικούς τρόπους την οργή του κατά του προέδρου της Euroleague.

Δημήτρης Γιαννακόπουλος
Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος | Eurokinissi/ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
Σε ένδειξη διαμαρτυρίας κατά τη διάρκεια του ντέρμπι «αιωνίων», ο Παναθηναϊκός αποφάσισε να κατεβάσει από την οροφή του Telekom Center Athens το λάβαρο με τον Ντέγιαν Μποντίρογκα, από το ημίχρονο του αγώνα.

Η κίνηση αυτή αποτελεί σαφές μήνυμα διαμαρτυρίας της ομάδας, η οποία θέλει να εκφράσει τη δυσαρέσκειά της προς τον πρόεδρο της Euroleague, «κόβοντας» το παρελθόν του με τον σύλλογο. 

Η διαδικασία κατεβάσματος του λάβαρου ολοκληρώθηκε, σε μία κίνηση διαμαρτυρίας για τη διαιτησία στο αποψινό ευρωπαϊκό ντέρμπι «αιωνίων» στο ΣΕΦ, που βρήκε νικητή τον Ολυμπιακό.

Παράλληλα, περίπου πέντε λεπτά πριν τη λήξη του αγώνα, ο Δημήτρης Γιανακόπουλος επέλεξε τη τη σερβική γλώσσα, για να εκφράσει τα συναισθήματά του. «Sram te bilo»  έγραψε ο ιδιοκτήτης της πράσινης ΚΑΕ, το οποίο μεταφράζεται σε «ντροπή σου», μήνυμα που προφανέστατα είχε αποδέκτη τον Μποντίρογκα.

