Σε ένδειξη διαμαρτυρίας κατά τη διάρκεια του ντέρμπι «αιωνίων», ο Παναθηναϊκός αποφάσισε να κατεβάσει από την οροφή του Telekom Center Athens το λάβαρο με τον Ντέγιαν Μποντίρογκα, από το ημίχρονο του αγώνα.

Η κίνηση αυτή αποτελεί σαφές μήνυμα διαμαρτυρίας της ομάδας, η οποία θέλει να εκφράσει τη δυσαρέσκειά της προς τον πρόεδρο της Euroleague, «κόβοντας» το παρελθόν του με τον σύλλογο.

Η διαδικασία κατεβάσματος του λάβαρου ολοκληρώθηκε, σε μία κίνηση διαμαρτυρίας για τη διαιτησία στο αποψινό ευρωπαϊκό ντέρμπι «αιωνίων» στο ΣΕΦ, που βρήκε νικητή τον Ολυμπιακό.

☘️ Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός αποφάσισε στο ημίχρονο του ντέρμπι στο ΣΕΦ να... κατεβάσει το λάβαρο με τον Ντέγιαν Μποντιρόγκα από το Telekom Center Athens.#paobc pic.twitter.com/5r2AdP0RTE — gazzetta.gr (@gazzetta_gr) March 6, 2026

Παράλληλα, περίπου πέντε λεπτά πριν τη λήξη του αγώνα, ο Δημήτρης Γιανακόπουλος επέλεξε τη τη σερβική γλώσσα, για να εκφράσει τα συναισθήματά του. «Sram te bilo» έγραψε ο ιδιοκτήτης της πράσινης ΚΑΕ, το οποίο μεταφράζεται σε «ντροπή σου», μήνυμα που προφανέστατα είχε αποδέκτη τον Μποντίρογκα.