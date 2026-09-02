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Παναθηναϊκός, Ουναϊ: «Η μαγεία επιστρέφει» - Το βίντεο που επισημοποιεί τη μεγάλη μεταγραφή

Γεγονός είναι η σπουδαία μεταγραφή του Αζεντίν Ουναϊ από την Τζιρόνα στον Παναθηναϊκό. Άμεσα στην Αθήνα ο Μαροκινός.

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Αζεντίν Ουναΐ
Ο Ουναΐ με τη φανέλα του Παναθηναϊκού | Eurokinissi/KLODIAN LATO
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Ο Παναθηναϊκός ουσιαστικά επισημοποίησε την μεταγραφή του Αζεντίν Ουναϊ από την Τζιρόνα με ένα βίντεο στα social media και με τον τίτλο «Η μαγεία επιστρέφει».

Το «τριφύλλι» περιμένει απόψε στην Αθήνα τον διεθνή Μαροκινό άσσο που θα περάσει άμεσα από ιατρικές εξετάσεις και θα υπογράψει το συμβόλαιό του με τη νέα του ομάδα.

Η συμφωνία ξεπέρασε τα 15 εκατ. ευρώ ενώ ο Ουναΐ την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε στη Τζιρόνα στη La Liga, με την οποία είχε 5 γκολ και 3 ασίστ σε 24 συμμετοχές ενώ είχε εξαιρετικές εμφανίσεις στο Μουντιάλ, με τη φανέλα του Μαρόκου.
 

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