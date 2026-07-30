Παναθηναϊκός – Πάκσι 2-2: Πράσινα ζόρια αλλά πρόκριση στον 3ο προκριματικό γύρο του Conference League

Μετά... κόπων και βασάνων, ο τρομερά αγχωμένος Παναθηναϊκός, αν και βρέθηκε δύο φορές πίσω στο σκορ, κατάφερε να «απαντήσει» σε ισάριθμες περιπτώσεις στην Πάκσι που κατέβηκε στο ΟΑΚΑ για να πολεμήσει για κάθε φάση και με το τελικό 2-2, πήρε εντέλει το «εισιτήριο» για τον Γ’ προκριματικό του Conference League. Οι Ούγγροι προηγήθηκαν με τα γκολ των Πέτο (35’) και Γκιόρφι (57’), όμως ο Παναθηναϊκός βρήκε γκολ ισοφάρισης απ’ τον Γιάγκουσιτς στο 44’ και «λυτρώθηκε» στο 85’ απ’ τον Ραστόντερ.

Η Πάκσι έδειξε απ’ την αρχή διάθεση για να βγει στο γήπεδο και να διεκδικήσει τις πιθανότητές της, παρά την ήττα της με 2-1 στον πρώτο αγώνα και είχε δύο καλές στιγμές στο 9’ και στο 10’ με τις κεφαλιές του Παπ, όμως στην πρώτη έκανε πολύ καλή επέμβαση ο Πένια και στη δεύτερη η μπάλα έφυγε λίγο άουτ.

Οι Ούγγροι είχαν άλλες δύο καλές ευκαιρίες στο 19’ με το σουτ του Πέτο που κόντραρε κι έφυγε κόρνερ, ενώ στο 20’ η κεφαλιά του Σάλαϊ αποκρούστηκε απ’ τον Πένια. Η πρώτη καλή ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό ήρθε στο 23’ με το σουτ του Αντίνο που έφυγε άουτ, ενώ στο 27’ ο Κόβατσικ απέκρουσε σε κόρνερ το εξαιρετικό πλασέ του Αργεντινού.

Στο 35’ έπειτα από σέντρα στην «πράσινη» άμυνα, ο Λάπου έκανε επιθετικό φάουλ στον Τσάπρα, ο διαιτητής Νάγκντεγκάαλ είπε «παίζετε» κάτι κι ο Πέτο με δεξί «κεραυνό» έκανε το 0-1. Με το γκολ να κατακυρώνεται, καθότι σ’ αυτή την προκριματική φάση δεν υπάρχει VAR!

Ο Παναθηναϊκός «απάντησε» στο 44’ σε 1-1 με τρομερό αριστερό σουτ του Αντριάνο Γιάγκουσιτς, ενώ ξεκίνησε καλά το δεύτερο ημίχρονο χάνοντας καλές ευκαιρίες με τους Ντε Φράι (47’, έδιωξε πάνω στη γραμμή ο Σαμπό) και Τεττέη (50’ μπλόκαρε ο Κόβατσικ).

Στο 57’ Χόρβατ πήρε την μπάλα με κόντρα απ’ τον Τουμπά (σε μία φάση που φάνηκε πως χρησιμοποίησε και το χέρι του), ο Πέτο έκανε το γύρισμα κι ο Γκιόρφι από κοντά πλάσαρε κάνοντας το 1-2 για την Πάκσι.

Ο Παναθηναϊκός άλλαξε αμέσως σύστημα με τον Νίστρουπ να περνάει στο γήπεδο και τον Ραστόντερ, αλλάζοντας τη διάταξη σε 4-4-2, με τον 24χρονο επιθετικό να τον δικαιώνει απόλυτα. Αφού έχασε πρώτα μία καλή ευκαιρία με το πλασέ στο 84’ που έβγαλε ο Κόβατσικ, στο αμέσως επόμενο λεπτό (85’) έπειτα από σέντρα του Ταμπόρδα και πρώτη κεφαλιά του Ντε Φράι, ισοφάρισε με ψύχραιμο πλασέ σε 2-2.

Οι συνθέσεις:

Παναθηναϊκός (Τζέικομπ Νίστρουπ, 4-2-3-1): Πένια, Τσάπρας, Ντε Φράι, Τουμπά (61’ Φαν Ντρόνγκελεν), Κυριακόπουλος, Καμαρά, Τσέριν (76’ Τσιριβέγια), Ζαρουρί (61’ Πελίστρι), Γιάγκουσιτς (66’ Ραστόντερ), Αντίνο (76’ Ταμπόρδα), Τεττέη.

Πάκσι (Γκιόργκι Μπόγκναρ, 3-4-2-1): Κόβατσικ, Βας, Σαμπό, Ζέκε, Γκιόρφι (84’ Μπάλογκ), Βίντεκερ, Παπ, Λάπου (46’ Λέντζερ), Χόρβατ (72’ Γκούιρκιτς), Πέτο (72’ Τοθ), Σάλαϊ (72’ Μπόντε).