Παναθηναϊκός - Πανιώνιος 3-1: Προβάδισμα πρόκρισης για το «τριφύλλι» στον τελικό του Challenge Cup

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 3-1 σετ του Πανιωνίου στο Μετς και πήρε σαφές προβάδισμα πρόκρισης για τον τελικό του Challenge Cup, στο βόλεϊ γυναικών.
Η ομάδα του Κιαπίνι πήρε το πρώτο σετ με 25-18, οι Νεοσμυρνιώτες ισοφάρισαν με 27-29 και οι «πράσινες» πήραν τα δύο επόμενα σετ με 25-22 και 25-18 για το τελικό 3-1.
Το «τριφύλλι» θέλει νίκη στη Νέα Σμύρνη ή ήττα με 3-2. Αν κερδίσει ο Πανιώνιος με 3-0 ή 3-1. θα έχουμε χρυσό σετ.
Η ομάδα που θα πάρει την πρόκριση στον τελικό θα αντιμετωπίσει την νικήτρια του Βαλεφόλια - Καποσβάρι με τις Ιταλίδες να έχουν κερδίσει στο πρώτο ματς στην Ουγγαρία με 3-2.
