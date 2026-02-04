Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ 0-1: Προσπερνά το «Τριφύλλι» και στοχεύει για τελικό ο «δικέφαλος»

Ο ΠΑΟΚ πήρε μία πολύ σημαντική νίκη στην έδρα του Παναθηναϊκού στον πρώτο μεταξύ τους ημιτελικό για το Κύπελλο Ελλάδος χάρη στην εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Γιακουμάκη στο 67ο λεπτό.

Ο «δικέφαλος του βορρά» ήταν καλύτερος στο πρώτο μέρος, όμως είδε τον Λαφόν να του υψώνει... τείχος στις σημαντικές στιγμές του. Στο δεύτερο μέρος κι ενώ ο Παναθηναϊκός είχε μπει πιο καλά, χάνοντας την πρώτη του καλή ευκαιρία με τον Τεττέη, οι Θεσσαλονικείς πήραν το πέναλτι από το λάθος του Ταμπόρδα που κλώτσησε τον Γιακουμάκη, σκόραραν και πήραν το ματς, όπως γράφει το gazzetta.

Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ: Έτσι έπαιξαν

Ο Ράφα Μπενίτεθ παρέταξε την ομάδα του με 4-3-3 χρησιμοποιώντας ως μικρό τον Σωτήρη Κοντούρη βάζοντας μαζί του, τους Τσέριν και Μπακασέτα στην μεσαία γραμμή.

Κάτω από την εστία βρέθηκε ο Λαφόν. Στο κέντρο της άμυνας οι Γεντβάι και Ίνγκασον ενώ στα πλάγια οι Καλάμπρια και Κυριακόπουλος.

Στα δύο «φτερά» της επίθεσης βρέθηκαν οι Αντίνο και Ζαρουρί ενώ στην κορυφή ο Τεττέη.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου από την άλλη πήγε στο αγαπημένο του 4-2-3-1 βάζοντας ως μικρό τον Μύθου στην κορυφή της επίθεσης της ομάδας του. Κάτω από την εστία βρέθηκε ο Τσιφτσής. Στο κέντρο της άμυνας οι Κεντζιόρα και Μιχαηλίδης ενώ στα πλάγια οι Κένι και Μπάμπα.

Στην μεσαία γραμμή οι Οντζόεφ και Μείτέ πήραν θέση πίσω από τον Πέλκα ενώ στα «φτερά» βρέθηκαν οι Ζίβκοβιτς (δεξιά) και Τάισον (αριστερά).

Ο ΠΑΟΚ μπήκε καλύτερα στο παιχνίδι στο πρώτο δεκάλεπτο του αγώνα έκανε τρεις επικίνδυνες επισκέψεις στην περιοχή του Παναθηναϊκού. Εκείνη του 10ου λεπτού ήταν με διαφορά η πιο επικίνδυνη τελική.

Ο Ζίβκοβιτς σέντρα στον Τάισον, που είχε αρκετό χρόνο για να κάνει κοντρόλ και να εκτελέσει, νίκησε τον Λαφόν, αλλά όχι και τον Γεντβάι, που πετάχτηκε πίσω από τον Ιβοριανό κίπερ κι έσωσε πάνω στην γραμμή με διπλή προσπάθεια.

Η επόμενη καλή στιγμή ήταν και πάλι για τον «δικέφαλο του βορρά» στο 26ο λεπτό. Λάθος του Ζαρουρί, αντεπίθεση για τον ΠΑΟΚ, ωραία κάθετη του Πέλκα προς τον Μύθου, που βγήκε απέναντι στον Λαφόν από πλάγια θέση και θέλησε να τον κρεμάσει, όμως η μπάλα πέρασε λίγο άουτ.

Τέσσερα λεπτά μετά έκανε την πρώτη του καλή ευκαιρία και ο Παναθνηναϊκός, με τον Τεττέη, ο οποίος σούταρε από τα όρια της περιοχής, αλλά ο Έλληνας κίπερ έπεσε κι έδιωξε.

Στο 38' ο ΠΑΟΚ έγινε εκ νέου απειλητικός, όταν σε μία ωραία αντεπίθεση, ο Ζίβκοβιτς έβγαλε εξαιρετική μπαλιά με το εξωτερικό για τον Οζντόεφ βγάζοντάς τον απέναντι στον Λαφόν, όμως εκείνος δεν έκανε καλό κοντρόλ κι έτσι πρόλαβε να πέσει και να μπλοκάρει ο Ιβοριανός κίπερ.

Με την έναρξη του δευτέρου μέρους, ο Ράφα Μπενίτεθ έβγαλε τον Τσέριν και πέρασε τον Σφιντέρσκι για να κάνει πιο επιθετική την ομάδα του.

Ένα λεπτό μετά ήρθε η μεγαλύτερη ευκαιρία του στο ματς. Ο Τεττέη έφυγε στον χώρο, προσπάθησε να αποφύγει τον αντίπαλό του, ο Αντίνο μπήκε στην φάση και προσπάθησε να εκτελέσει χωρίς να καταφέρει, ο Έλληνας φορ μάζεψε ξανά, αλλά το τελείωμά του πέρασε ελάχιστα άουτ.

Ακολούθησε ένα διάστημα που οι δύο ομάδες είχαν αλληλοεξουδετερωθεί και δεν μπορούσαν να παράξουν ευκαιρίες.

Κι εκεί που επικρατούσε αυτή η κατάσταση, με τον Παναθηναϊκό να έχει ισορροπήσει το παιχνίδι, ήρθε ένα λάθος του Καλάμπρια να αλλάξει τον ρου της ιστορίας του αγώνα.

Ο Ιταλός στην προσπάθειά του να διώξει την μπάλα, κλώτσησε τον Γιακουμάκη με αποτέλεσμα ο Ευαγγέλου να υποδείξει πέναλτι.

Ο Έλληνας φορ ανέλαβε την εκτέλεση, πλάσαρε στην μέση και σκόραρε για το 0-1 στο 67ο λεπτό

Ο Παναθηναϊκός προσπάθησε να αντιδράσει και πέντε λεπτά μετά έχασε μία τεράστια ευκαιρία με κεφαλιά του Τεττέη, που έβγαλε ο Τσιφτσής με τρομερή επέμβαση.

Στην συνέχεια οι «πράσινοι» προσπάθησαν να αυξήσουν την πίεση τους, όμως χωρίς να καταφέρουν να δημιουργήσουν κάτι παραπάνω πέρα από κάποιες προϋποθέσεις, που δεν κατέληξαν σε φάσεις.