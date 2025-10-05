Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ 93-83: Νίκη στην πρεμιέρα με σούπερ Μήτογλου

Παρά τις απουσίες του (Αταμάν, Σλούκας, Όσμαν, Γιούρτσεβεν) ο Παναθηναϊκός έφτασε στη νίκη επί του ΠΑΟΚ στην πρεμιέρα της Stoiximan GBL, με 93-83, αρχίζοντας έτσι με το δεξί τις υποχρεώσεις του στο νέο πρωτάθλημα.

Κορυφαίος για τους νικητές ο Ντίνος Μήτογλου που πέτυχε 22 πόντους με σχεδόν άψογη στατιστική (5/7 βολές, 7/8 δίποντα και 1/1 τρίποντο) και πήρε, επίσης, 7 ριμπάουντ.

Ο ΠΑΟΚ από την πλευρά του προσπάθησε πολλές φορές να επιστρέψει στο παιχνίδι, δίχως ωστόσο να καταφέρει να ρίξει τη διαφορά σε μονοψήφια επίπεδα.

Tα δεκάλεπτα: 20-10, 51-31, 72-58, 93-83.

Διαβάστε περισσότερα στο Gazzetta.gr