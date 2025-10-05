Μενού

Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ 93-83: Νίκη στην πρεμιέρα με σούπερ Μήτογλου

Ο Παναθηναϊκός επιβλήθηκε με 93-83 του ΠΑΟΚ στην πρεμιέρα της Stoiximan GBL.

Reader symbol
Newsroom
Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ 93-83
Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ 93-83 | Eurokinissi
  • Α-
  • Α+

Παρά τις απουσίες του (Αταμάν, Σλούκας, Όσμαν, Γιούρτσεβεν) ο Παναθηναϊκός έφτασε στη νίκη επί του ΠΑΟΚ στην πρεμιέρα της Stoiximan GBL, με 93-83, αρχίζοντας έτσι με το δεξί τις υποχρεώσεις του στο νέο πρωτάθλημα.

Κορυφαίος για τους νικητές ο Ντίνος Μήτογλου που πέτυχε 22 πόντους με σχεδόν άψογη στατιστική (5/7 βολές, 7/8 δίποντα και 1/1 τρίποντο) και πήρε, επίσης, 7 ριμπάουντ.

Ο ΠΑΟΚ από την πλευρά του προσπάθησε πολλές φορές να επιστρέψει στο παιχνίδι, δίχως ωστόσο να καταφέρει να ρίξει τη διαφορά σε μονοψήφια επίπεδα.

Tα δεκάλεπτα: 20-10, 51-31, 72-58, 93-83.

Διαβάστε περισσότερα στο Gazzetta.gr

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags

BEST OF LIQUID MEDIA

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ