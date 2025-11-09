Λίγες ημέρες μετά από τις ευρωπαϊκές νίκες του, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ διασταυρώνουν τα ξίφη τους την Κυριακή (9/11), για τη 10η αγωνιστική. Η αναμέτρηση Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ αρχίζει στις 21:00 και θα μεταδοθεί ζωντανά από το Cosmote Sports 1.

Οι «πράσινοι» βρίσκονται στη μέση του βαθμολογικού πίνακα με 12 βαθμούς σε 8 αγώνες, ενώ προέρχονται από την ήττα στον Βόλο. Αντίθετα, ο πρωτοπόρος και αήττητος ΠΑΟΚ μετρά πέντε σερί νίκες, ανάμεσα στις οποίες και αυτές κόντρα στον Ολυμπιακό στην Τούμπα και στην ΑΕΚ στη Ν. Φιλαδέλφεια.

Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ: Δεν ανακοίνωσαν αποστολές

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ του gazzetta, ο Ράφα Μπενίτεθ - δεν έβγαλε αποστολή- είδε τον Αλεξάντερ Γερεμέγεφ να επιστρέφει στον κανονικό πρόγραμμα, αφότου ξεπέρασε την ίωση που τον ταλαιπωρούσε. Αντίθετα, εκτός έμειναν οι Καλάμπρια και Ντέσερς, που έκαναν ατομικό, αλλά και ο Ρενάτο Σάντσες που έκανε θεραπεία.

Από την άλλη ο ΠΑΟΚ θα βρεθεί στην Αθήνα με όλους τους διαθέσιμους ποδοσφαιριστές, με τον Ραζβάν Λουτέσκου να βλέπει τον Μαντί Καμαρά να βγάζει μέρος του προγράμματος και δύσκολα να είναι στη διάθεσή του.



