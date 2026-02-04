Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί στη Λεωφόρο τον ΠΑΟΚ απόψε (04/02) για την ημιτελική φάση του Κυπέλλου Ελλάδας με σέντρα στις 20:30 και τηλεοπτική μετάδοση από τo Cosmote Sport 1.
Οι «πράσινοι» απέκλεισαν τον Άρη στην προημιτελική φάση ενώ ο «Δικέφαλος του Βορρά» τον Ολυμπιακό και μάλιστα μέσα στο Φάληρο.
Εκτός μάχης για την ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ, ο Τουμπά λόγω ίωσης και οι τραυματίες Πελίστρι, Τσιριβέγια, Ντέσερς, Κώτσιρας και Τζούριτσιτς.
Ο μεγάλος πονοκέφαλος στον ΠΑΟΚ είναι ο Γιάννης Κωνσταντέλιας ενώ εκτός μάχης είναι ο Λούκα Ιβανούσετς.
