Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί στο ΟΑΚΑ τον ΠΑΟΚ απόψε (06/09) στο ντέρμπι της τρίτης αγωνιστικής της Super League με σέντρα στις 21:30 και τηλεοπτική μετάδοση από την τηλεόραση του ΣΚΑΪ.

Οι «πράσινοι», που έχουν ματς λιγότερο κόντρα στην Κηφισιά, ξεκίνησαν στο πρωτάθλημα με διπλό επί του Λεβαδειακού (σ.σ. 2-0) στη Λιβαδειά.

Από την άλλη πλευρά, ο ΠΑΟΚ έχει κάνει το δύο στα δύο απέναντι σε Λεβαδειακό (σ.σ 4-0 στην Τούμπα) και Ατρόμητο (σ.σ 1-2 στο Περιστέρι).

Βαθμολογία

ΠΑΟΚ 6 Παναιτωλικός 6 Άρης 6 Ολυμπιακός 6 ΑΕΚ 4 Παναθηναϊκός 3 * ΟΦΗ 3 Bόλος Elabet 1 Ηρακλής 1 Κηφισιά 1* Ατρόμητος 0 Καλαμάτα 0 Αστέρας AKTOR 0 Λεβαδειακός 0

*Ματς λιγότερο

Tρίτη αγωνιστική

Σάββατο (5/9)

19:00 Βόλος Elabet – Ολυμπιακός

21:00 ΑΕΚ – Άρης

Κυριακή (6/9)

19:00 Ατρόμητος – Καλαμάτα

19:30 ΟΦΗ – Κηφισιά

20:00 Λεβαδειακός – Παναιτωλικός

21:30 Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ

Δευτέρα (7/9)

18:00 Αστέρας AKTOR – Ηρακλής