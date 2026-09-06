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Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Ο Παναθηναϊκός απέναντι στον ΠΑΟΚ απόψε (06/09) στο ντέρμπι της τρίτης αγωνιστικής της Super League. Η ώρα και το κανάλι του αγώνα.

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Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ
Στιγμιότυπο από ματς Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ | Eurokinissi/ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
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Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί στο ΟΑΚΑ τον ΠΑΟΚ απόψε (06/09) στο ντέρμπι της τρίτης αγωνιστικής της Super League με σέντρα στις 21:30 και τηλεοπτική μετάδοση από την τηλεόραση του ΣΚΑΪ.

Οι «πράσινοι», που έχουν ματς λιγότερο κόντρα στην Κηφισιά, ξεκίνησαν στο πρωτάθλημα με διπλό επί του Λεβαδειακού (σ.σ. 2-0) στη Λιβαδειά.

Από την άλλη πλευρά, ο ΠΑΟΚ έχει κάνει το δύο στα δύο απέναντι σε Λεβαδειακό (σ.σ 4-0 στην Τούμπα) και Ατρόμητο (σ.σ 1-2 στο Περιστέρι).

Βαθμολογία

  1. ΠΑΟΚ 6

  2. Παναιτωλικός 6

  3. Άρης 6

  4. Ολυμπιακός 6

  5. ΑΕΚ 4

  6. Παναθηναϊκός 3 *

  7. ΟΦΗ 3

  8. Bόλος Elabet 1

  9. Ηρακλής 1

  10. Κηφισιά 1*

  11. Ατρόμητος 0

  12. Καλαμάτα 0

  13. Αστέρας AKTOR 0

  14. Λεβαδειακός 0

*Ματς λιγότερο

Tρίτη αγωνιστική

Σάββατο (5/9)

  • 19:00 Βόλος Elabet – Ολυμπιακός
  • 21:00 ΑΕΚ – Άρης

Κυριακή (6/9)

  • 19:00 Ατρόμητος – Καλαμάτα
  • 19:30 ΟΦΗ – Κηφισιά
  • 20:00 Λεβαδειακός – Παναιτωλικός
  • 21:30 Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ

Δευτέρα (7/9)

  • 18:00 Αστέρας AKTOR – Ηρακλής

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