Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί στο ΟΑΚΑ τον ΠΑΟΚ απόψε (06/09) στο ντέρμπι της τρίτης αγωνιστικής της Super League με σέντρα στις 21:30 και τηλεοπτική μετάδοση από την τηλεόραση του ΣΚΑΪ.
Οι «πράσινοι», που έχουν ματς λιγότερο κόντρα στην Κηφισιά, ξεκίνησαν στο πρωτάθλημα με διπλό επί του Λεβαδειακού (σ.σ. 2-0) στη Λιβαδειά.
Από την άλλη πλευρά, ο ΠΑΟΚ έχει κάνει το δύο στα δύο απέναντι σε Λεβαδειακό (σ.σ 4-0 στην Τούμπα) και Ατρόμητο (σ.σ 1-2 στο Περιστέρι).
Βαθμολογία
ΠΑΟΚ 6
Παναιτωλικός 6
Άρης 6
Ολυμπιακός 6
ΑΕΚ 4
Παναθηναϊκός 3 *
ΟΦΗ 3
Bόλος Elabet 1
Ηρακλής 1
Κηφισιά 1*
Ατρόμητος 0
Καλαμάτα 0
Αστέρας AKTOR 0
Λεβαδειακός 0
*Ματς λιγότερο
Tρίτη αγωνιστική
Σάββατο (5/9)
- 19:00 Βόλος Elabet – Ολυμπιακός
- 21:00 ΑΕΚ – Άρης
Κυριακή (6/9)
- 19:00 Ατρόμητος – Καλαμάτα
- 19:30 ΟΦΗ – Κηφισιά
- 20:00 Λεβαδειακός – Παναιτωλικός
- 21:30 Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ
Δευτέρα (7/9)
- 18:00 Αστέρας AKTOR – Ηρακλής
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