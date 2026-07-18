Παναθηναϊκός: «Παρακολουθεί Φρανσίσκο»

Η αλήθεια είναι ότι ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στην αναζήτηση ποιοτικού point guard, ο οποίος αναμένεται και να κλείσει το ρόστερ της ομάδας ενόψει της νέας σεζόν.

Ένας από τους παίκτες που είχε στη λίστα και για τον οποίο μπορεί να... παραμονεύει ακόμα είναι ο Σιλβέιν Φρανσίσκο αν και ο Γάλλος point guard δεσμεύεται με μεγάλο συμβόλαιο με την Βιλερμπάν.

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