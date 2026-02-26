Παναθηναϊκός – Παρί 99-104: Ξύπνησε στο τέλος αλλά ήταν αργά

Δίχως πλάνο στην άμυνα και... ξεχασμένος για 36 λεπτά στους πανηγυρισμούς από την πρόσφατη κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας, ο Παναθηναϊκός προσπάθησε με το... πείσμα του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις να γυρίσει ένα χαμένο παιχνίδι, αλλά έμεινε στην... προσπάθεια και στο... χείλος της δέκατης θέσης!

Οι «πράσινοι» ηττήθηκαν 99-104 από τους Γάλλους στο Telekom Center Athens, για την 29η αγωνιστική βλέποντας το ρεκόρ τους να υποχωρεί σε 16-13 μετά από τρεις σερί ήττες και δύο κολλητές εντός έδρας.

Στον αντίποδα η Παρί, η οποία έγινε η έκτη ομάδα που περνάει νικηφόρα από το κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων στη φετινή σεζόν, βελτίωσε το ρεκόρ της 10-18 με το δεύτερο σερί «διπλό» της.

Ένας... αγνώριστος Παναθηναϊκός που βρέθηκε να «κυνηγά» στο σκορ από τη δεύτερη περίοδο, είδε τον Μόργκαν στο 36΄ να εκτελεί από τα 6,75 και να διαμορφώνει το 79-94, δίνοντας τέλος στα όποια όνειρα ανατροπής είχαν οι «πράσινοι».

Κι όμως ακόμη και στο -15 ο Νάιτζελ Χέιζ Ντέβις πίστεψε στο... θαύμα και με 13 σερί πόντους του, έδωσε τη... σκυτάλη στον Νίκο Ρογκαβόπουλο, ο οποίος με πέντε προσωπικού του (ένα τρίποντο) μείωσε σε 99-101 στα 44΄΄ για τη λήξη!

Ο Αμερικανός του Παναθηναϊκού είχε την ευκαιρία για την ολική ανατροπή στα 2,6΄΄, αλλά αστόχησε στο κρισιμότερο τρίποντο, με τον Εργκίν Αταμάν να διαμαρτύρεται για φάουλ και να αποβάλλεται με δεύτερη τεχνική ποινή και τον Ρόμπινσον να διαμορφώνει από τη γραμμή των ελευθέρων βολών το τελικό σκορ για την Παρί, που σε όλο το ματς είχε... στήσει στον τοίχο τον Παναθηναϊκό από τα 6,75 και τον εκτελούσε, τελειώνοντας τον αγώνα με 17/36 τρίποντα!

Με την αποψινή αποτυχία το «τριφύλλι» αισθάνεται από τη δέκατη θέση την... ανάσα της Ντουμπάι που ακολουθεί με ρεκόρ 15-14 και αν δεν κάνει step up βάζει σε κίνδυνο την παρουσία του στα πλέι οφ.

Πρώτος σκόρερ των νικητών, που τους έλειψε ο Κέντρικ Ναν (αισθάνθηκε καταβεβλημένος και έμεινε εκτός 12άδας), ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις με 27 πόντους, ενώ σπουδαία εμφάνιση πραγματοποίησε ο Κένεθ Φαρίντ με 17 πόντους και 5 ριμπάουντ, σε μία βραδιά που δεν πήρε χρόνο συμμετοχής ο Ντίνος Μήτογλου. Ο Τι Τζέι Σορτς πρόσθεσε 14 πόντους, ο Τσεντί Όσμαν 12 και 10 ο Νίκος Ρογκαβόπουλος.

Από την Παρί έλαμψε ο «συνήθης-ύποπτος» Ναντίρ Ιφί με 20 πόντους, ενώ από 14 πρόσθεσαν οι Στίβενς και Μόργκαν.

Τα δεκάλεπτα: 29-29, 45-58, 70-80, 99-104

Οι συνθέσεις:

Παναθηναϊκός (Εργκίν Αταμάν): Σορτς 14 (1), Καλαϊτζάκης, Όσμαν 12, Χολμς 4, Σλούκας 6, Χέιζ-Ντέιβις 27 (4), Ρογκαβόπουλος 10 (2), Γκραντ 7 (1), Φαρίντ 17, Ερνανγκόμεθ 2.

Παρί (Φραντσέσκο Ταμπελίνι): Ιφί 20 (4), Καβαλιέρ 10 (2), Ρόμπινσον 13 (1), Ερέρα 3 (1), Ρόντεν 9 (1), Στίβενς 14 (1), Ντοκοσί 8, Φαγιέ 2, Μόργκαν 14 (4), Ουατάρα 3 (1), Χόμες, Γουίλις 8 (2).