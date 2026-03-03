Παναθηναϊκός - Παρί: Το βίντεο με τα «επεισόδια» των οπαδών της στην Αθήνα μετά τη νίκη

Ο Παναθηναϊκός δεν τα κατάφερε και ηττήθηκε από την Παρί με 99-104 στο Telekom Center Athens με τους Παριζιάνους να είναι ιδιαίτερα ευχαριστημένοι με την εικόνα της ομάδας τους, ενώ οι οπαδοί της... παρέας του κόουτς Ταμπελίνι γιόρτασαν τη νίκη με τον δικό τους ιδιαίτερο τρόπο!

Ένα άκρως χιουμοριστικό βίντεο αναρτήθηκε στα προφίλ της γαλλικής ομάδας με τρεις οπαδούς να... λεηλατούν την ελληνική πρωτεύουσα. Πειράγματα στα πατίνια, μετακίνηση αντικειμένων, κόψιμο φύλλων από γλάστρες, σιγανά συνθήματα ήταν μερικά από τα αστεία «επεισόδια» που προκάλεσαν οι... χούλιγκανς της Παρί όπως αποκαλούνται πειρακτικά στο βίντεο.

