Παναθηναϊκός - Παρί: Το βίντεο με τα «επεισόδια» των οπαδών της στην Αθήνα μετά τη νίκη

Ο Παναθηναϊκός δεν τα κατάφερε και ηττήθηκε από την Παρί με 99-104 στο Telekom Center Athens με τους Παριζιάνους να είναι ιδιαίτερα ευχαριστημένοι με την εικόνα της ομάδας τους, ενώ οι οπαδοί της... παρέας του κόουτς Ταμπελίνι γιόρτασαν τη νίκη με τον δικό τους ιδιαίτερο τρόπο!
Ένα άκρως χιουμοριστικό βίντεο αναρτήθηκε στα προφίλ της γαλλικής ομάδας με τρεις οπαδούς να... λεηλατούν την ελληνική πρωτεύουσα. Πειράγματα στα πατίνια, μετακίνηση αντικειμένων, κόψιμο φύλλων από γλάστρες, σιγανά συνθήματα ήταν μερικά από τα αστεία «επεισόδια» που προκάλεσαν οι... χούλιγκανς της Παρί όπως αποκαλούνται πειρακτικά στο βίντεο.
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr
- LIVE από τη Μέση Ανατολή: Εισβολή του Ισραήλ στον νότιο Λίβανο - Επιθέσεις με drones από το Ιράν
- Το δραματικό τηλεφώνημα Χριστοδουλίδη, η θεσμική στάση του ΠΑΣΟΚ και πόσο πραγματικά κινδυνεύει η Σούδα
- Γλυφάδα: 24χρονος «κάρφωσε» στυλό στο πρόσωπο ενός 38χρονου μέσα σε λεωφορείο
- Σειρήνες στην Κύπρο και ένας κόσμος όπου τίποτα δεν είναι πια αδιανόητο
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.