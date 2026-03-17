Παναθηναϊκός: Ποινή μίας αγωνιστικής για τα επεισόδια με τον Ολυμπιακό

Η νίκη του Παναθηναϊκού επί του Ολυμπιακού με 90-70 για τον πρώτο αγώνα Play-off του πρωταθλήματος μπάσκετ Γυναικών επισκιάστηκε από ένα άσχημο περιστατικό που έλαβε χώρα μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης.
Πιο συγκεκριμένα, η αποστολή των Ερυθρόλευκων κατά την αναχώρηση της από το κλειστό της Λεωφόρου, δέχθηκε επίθεση στο πούλμαν. Όπως φαίνεται και από το βίντεο που κυκλοφόρησε μέσα από το πούλμαν της αποστολής, έγινε επίθεση στο όχημα που μετέφερε τις παίκτριες των Πειραιωτών και το επιτελείο.
- Οι περιοχές της Αθήνας χωρίς ΜΜΜ και ο γολγοθάς της μετακίνησης σε μια πόλη που μεγαλώνει συνεχώς
- Δηλητηρίασε τον σύζυγό της και ύστερα έγραψε παιδικό βιβλίο για τον θρήνο - Καταδικάστηκε η «μαύρη χήρα»
- Φάκελος 17 Νοέμβρη: Πώς έφθασαν οι Αρχές στα ίχνη του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου
- Δήμητρα Αλεξανδράκη: «Γίνεται πόλεμος και κάθονται τα σκουπίδια και βρίζουν την Ιωάννα Τούνη»
