Παναθηναϊκός: Ποινή μίας αγωνιστικής για τα επεισόδια με τον Ολυμπιακό

Ποινή μιας αγωνιστικής στον Παναθηναϊκό επέβαλε ο αθλητικός δικαστής της ΕΟΚ για τα όσα έγιναν στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.

Από τα επεισόδια μετά τον αγώνα
Η νίκη του Παναθηναϊκού επί του Ολυμπιακού με 90-70 για τον πρώτο αγώνα Play-off του πρωταθλήματος μπάσκετ Γυναικών επισκιάστηκε από ένα άσχημο περιστατικό που έλαβε χώρα μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης.

Πιο συγκεκριμένα, η αποστολή των Ερυθρόλευκων κατά την αναχώρηση της από το κλειστό της Λεωφόρου, δέχθηκε επίθεση στο πούλμαν. Όπως φαίνεται και από το βίντεο που κυκλοφόρησε μέσα από το πούλμαν της αποστολής, έγινε επίθεση στο όχημα που μετέφερε τις παίκτριες των Πειραιωτών και το επιτελείο.

