Καιρός: Νέα πτώση της θερμοκρασίας τις επόμενες 24 ώρες - Πότε θα δούμε και πάλι άνοιξη

Ποδαρικό με πολύ κρύο και αραιές βροχές έκανε ο Μάιος στη χώρα μας και παρόλο που περιμέναμε Πρωτομαγιά με ανοιξιάτικη διάθεση, τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά, όπως μαρτυρούν τα προγνωστικά μοντέλα των μετεωρολόγων.

Ο καιρός σήμερα Πρωτομαγιά

Σήμερα, Πρωτομαγιά, οι βροχές κυριαρχούν στα κεντρικά ανατολικά και νότια, όμως θα είναι τοπικές και χωρίς μεγάλη ένταση. Δεν αποκλείονται χιόνια σε ψηλά βουνά της ηπειρωτικής και βόρειας χώρας που ξεπερνούν τα 1.000 μέτρα υψόμετρο.

Η θερμοκρασία κάνει βουτιά, κυρίως στην κεντρική και βόρεια ηπειρωτική χώρα, με την πτώση να έχει ήδη γίνει αισθητή από το πρωί. Σταδιακά, ο κρύος καιρός θα επικρατήσει και νοτιότερα, σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές.

Έτσι, ενώ βλέπαμε θερμοκρασίες ακόμα και 27 βαθμών, σήμερα ο υδράργυρος δεν θα ξεπεράσει τους 20 και σε αρκετά γεωγραφικά διαμερίσματα θα είναι και κάτω από τους 16 βαθμούς.

ΕΜΥ: Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΑΒΒΑΤΟ

Στα κεντρικά και ανατολικά ηπειρωτικά, στις Κυκλάδες και στην Κρήτη νεφώσεις με τοπικές βροχές. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών και τις πρωινές ώρες στα νότια πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο 7, τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση και θα κυμανθεί σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα. Θα φτάσει στα βόρεια τους 13 με 15 βαθμούς, στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 15 με 17, στην υπόλοιπη χώρα τους 17 με 19 και τοπικά στη νότια Κρήτη και στα Δωδεκάνησα τους 20 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 3/5

Στα ανατολικά ηπειρωτικά και στο Αιγαίο νεφώσεις με τοπικές βροχές, και στην Εύβοια, στις Κυκλάδες, στην Κρήτη και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Σταδιακή βελτίωση αναμένεται από τις βραδινές ώρες.

Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις, το μεσημέρι - απόγευμα, στα ηπειρωτικά και τοπικές βροχές ή όμβρους κυρίως στα ορεινά. Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά και στα ορεινά της Κρήτης.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι-βορειοδυτικοί, στα δυτικά 3 με 5 τοπικά 6, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 4/5

Γενικά αίθριος καιρός. Το μεσημέρι - απόγευμα στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών όμβρων στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4, στα ανατολικά βόρειοι 4 με 5, στο Νοτιοανατολικό Αιγαίο 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο σε όλη τη χώρα.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 5/5

Γενικά αίθριος καιρός. Το μεσημέρι - απόγευμα στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών όμβρων στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4, στα ανατολικά μεταβλητοί 3 με 4 και μόνο στο Νοτιοανατολικό Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι-βορειοδυτικοί 4 με 5, τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο σε όλη τη χώρα.

