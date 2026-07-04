Παναθηναϊκός: Πολύ κοντά στην απόκτηση Μπόνγκα γράφει το Basketnews

Φαίνεται πως ο Παναθηναϊκός κέρδισε τη μάχη για τον Άιζακ Μπόνγκα και ετοιμάζεται για σπουδαία κίνηση. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει το Basketnews, οι πράσινοι είναι πολύ κοντά στο να κάνουν δικό τους τον Γερμανό διεθνή.

Ο 26χρονος forward αναμένεται να υπογράψει πολυετές συμβόλαιο το οποίο θα έχει και nba out για κάθε offseason.

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