Παναθηναϊκός: «Πράσινος» ο Ντέσερς, έρχεται στην Αθήνα

Με έναν...σεσημασμένο σκόρερ κλείνει το κενό του Φώτη Ιωαννίδη ο Παναθηναϊκός, καθώς έφτασε τα ξημερώματα της Κυριακής σε συμφωνία με την Ρέιντζερς για την μεταγραφή του Σίριλ Ντέσερς, του σέντερ φορ που έκανε την διαφορά τα τελευταία δύο χρόνια με την φανέλα των Gers.

Το Τριφύλλι προσέφερε ένα μεγάλο συμβόλαιο στον Νιγηριανό στράικερ για να νικήσει τον ανταγωνισμό που υπήρχε και με ένα ποσό άνω των 5 εκατομμυρίων ευρώ, φέρνει άμεσα στην Αθήνα τον διεθνή Νιγηριανό άσο για να περάσει από ιατρικά και να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο.

