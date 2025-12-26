Μενού

Παναθηναϊκός: Πράττει σωστά με Γιουρτσεβέν ο Άταμαν;

O Δημήτρης Κατσιώνης (Hoopfellas) γράφει στο blog του στο Gazzetta για την απόφαση παραμονής του Ομέρ Γιουρτσεβέν στο ρόστερ του Παναθηναϊκού!

Εργκίν Άταμαν
Ο Εργκίν Άταμαν σε προπόνηση του Παναθηναϊκού | Eurokinissi/ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ
Με πρωτοβουλία του προπονητή του, ο Παναθηναϊκός παίρνει μια απόφαση η οποία μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο για την πορεία του μέσα στη σεζόν.

Οι πράσινοι ανανεώνουν όρκους συμβίωσης με τον Ομέρ Γιουρτσεβέν διαλέγοντας “ασφάλεια”, σε μια low-risk απόφαση. Αλήθεια, είναι μια τέτοια όμως;

