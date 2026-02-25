Παναθηναϊκός: Πρόβλημα της τελευταίας στιγμής με Ναν, αμφίβολος με την Παρί!

Ο Παναθηναϊκός AKTOR υποδέχεται την Παρί στο Telekom Center Athens για την 29η αγωνιστική της EuroLeague (26/2, 21:45, LIVE από το Gazzetta) και το ζήτημα έχει να κάνει με τη διαθεσιμότητα του Κέντρικ Ναν. Ο Αμερικανός γκαρντ ταλαιπωρείται από ίωση και η συμμετοχή του στην αναμέτρηση με τους Γάλλους είναι αμφίβολη.

Ο Ναν διακομίστηκε στο «Υγεία» για εξετάσεις και μένει να φανεί αν τελικά θα ειναι στη διάθεση του Εργκίν Αταμάν για τον αγώνα με την Παρί. Οι Κυπελλούχοι Ελλάδας θέλουν να επιστρέψουν στα θετικά αποτελέσματα στη EuroLeague μετά τις δυο συνεχόμενες ήττες από την Παρτίζαν και τη Φενέρμπαχτσε ώστε να βελτιώσουν τη θέση τους στην τελική ευθεία της regular season. Φέτος ο Ναν μετράει 19.3 πόντους, 3.1 ριμπάουντ, 3.6 ασίστ και 1.2 κλεψίματα σε 22 συμμετοχές στη διοργάνωση.

