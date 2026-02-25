Παναθηναϊκός: Πρόβλημα της τελευταίας στιγμής με Ναν, αμφίβολος με την Παρί!

Ο Παναθηναϊκός AKTOR υποδέχεται την Παρί στο Telekom Center Athens για την 29η αγωνιστική της EuroLeague (26/2, 21:45, LIVE από το Gazzetta) και το ζήτημα έχει να κάνει με τη διαθεσιμότητα του Κέντρικ Ναν. Ο Αμερικανός γκαρντ ταλαιπωρείται από ίωση και η συμμετοχή του στην αναμέτρηση με τους Γάλλους είναι αμφίβολη.
Ο Ναν διακομίστηκε στο «Υγεία» για εξετάσεις και μένει να φανεί αν τελικά θα ειναι στη διάθεση του Εργκίν Αταμάν για τον αγώνα με την Παρί. Οι Κυπελλούχοι Ελλάδας θέλουν να επιστρέψουν στα θετικά αποτελέσματα στη EuroLeague μετά τις δυο συνεχόμενες ήττες από την Παρτίζαν και τη Φενέρμπαχτσε ώστε να βελτιώσουν τη θέση τους στην τελική ευθεία της regular season. Φέτος ο Ναν μετράει 19.3 πόντους, 3.1 ριμπάουντ, 3.6 ασίστ και 1.2 κλεψίματα σε 22 συμμετοχές στη διοργάνωση.
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr
- Τα διόλου τυχαία «καρφιά» στον Δένδια, το timing των δηλώσεων του υπουργού και οι μάταιες εξεταστικές
- «Όταν έγινα πατέρας, άλλαξε ο τρόπος που έβλεπα τον πόλεμο»: Ο Πάνος Χαρίτος στο Reader
- Αίγιο: «Έριξε ευθεία βολή προς τα παιδιά, ο γιος μου δέχθηκε 10 σκάγια» λέει πατέρας θύματος
- Μάρτιν Σορτ: Αυτοκτόνησε η 42χρονη κόρη του διάσημου ηθοποιού
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.