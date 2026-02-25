Τα διόλου τυχαία «καρφιά» στον Δένδια, το timing των δηλώσεων του υπουργού και οι μάταιες εξεταστικές

Μπορεί ο κυβερνητικός εκπρόσωπος να πήρε χθες αποστάσεις από τα καρφιά προς τον Νίκο Δένδια, τα πρόσωπα όμως που άφησαν σαφείς αιχμές για τον υπουργό Άμυνας έχουν σκληρά «μητσοτακικά» χαρακτηριστικά.

Πρώτος βέβαια ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Μακάριος Λαζαρίδης, ο οποίος είπε στο ραδιόφωνο των Παραπολιτικών ότι δεν θα έκανε δηλώσεις σαν του Δένδια με αγωνία για τις δημοσκοπήσεις, αν ήταν πρωτοκλασάτος υπουργός σαν τον αυτόν.

Επίσης, σε άλλο σημείο είπε ότι, αν κάποιος νομίζει ότι μπορεί να ανατρέψει πολιτικά τον Μητσοτάκη με τα νούμερα που έχει σήμερα μετά από επτά χρόνια διακυβέρνησης, μάλλον δεν πατάει καλά. Τη σκυτάλη πήρε ο γραμματέας Στρατηγικού Σχεδιασμού της ΝΔ Βασίλης Φεύγας που είπε στο ραδιόφωνο του Alpha ότι θα περίμενε ο Δένδιας να είναι πιο υποστηρικτικός για την κυβέρνηση, κάτι που δεν έχει κάνει επαρκώς ως σήμερα. Σοφόν το σαφές;

Τα σχέδια του Δένδια και το timing

Μιας και έπιασα τα της ΝΔ, αλλά και τα της παρέμβασης Δένδια πρέπει να σας πω ότι υπάρχει αρκετή συζήτηση στο εσωτερικό του κυβερνώντος κόμματος για τα μελλοντικά σχέδια του υπουργού Άμυνας.

Διαβάστε ακόμα: Μήνυμα για «ισχυρά σύνορα» στέλνει ο Μητσοτάκης από τον Έβρο: Η ατζέντα για την εθνική ασφάλεια

Κάποιος που δεν βλέπει αρνητικά την προοπτική Δένδια και ανήκει στη δεξιότερη πτέρυγα της ΝΔ, μου εκτίμησε ότι ο υπουργός έπαιξε και έχασε, θεωρώντας ότι τους τελευταίους μήνες οι κινήσεις του μοιάζουν εκτός κλίματος του κυβερνώντος κόμματος.

Εγώ ομολογώ ότι δεν ξεγράφω τον Δένδια, καθώς έχει πολιτικό κεφάλαιο και πέρασμα στις τάξεις της ΝΔ. Όμως αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει μια πολιτική πίεση. Αφενός, η ΝΔ καταγράφει δημοσκοπική ανάκαμψη και μια τρίτη θητεία Μητσοτάκη είναι πολύ πιθανή, ενώ στο εσωκομματικό σκηνικό δεν είναι πλέον μόνος του μετά την ισχυροποίηση του πόλου του Κυριάκου Πιερρακάκη.

Ο νέος κατώτατος μισθός

Ανοίγοντας τη χθεσινή συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής ο Μητσοτάκης προανήγγειλε τη νέα αύξηση του κατώτατου μισθού που θα ισχύσει από την 1η Απριλίου.

Αυτό πλέον δεν είναι είδηση, αλλά με βάση τα ως τώρα δεδομένα και αν κρίνω από τις προηγούμενες αυξήσεις που δόθηκαν και τα στοιχεία της αγοράς εργασίας, ο κατώτατος που σήμερα είναι στα 880 θα πάει σίγουρα 930-940 ευρώ (μικτά), ενώ έχουν αλλάξει και οι φορολογικές κλίμακες.

Κάπως έτσι, θα έχει σχεδόν επιτευχθεί η προεκλογική δέσμευση του Μητσοτάκη για κατώτατο στα 950 ευρώ το 2027 έναν χρόνο πριν τις εκλογές και θα μένει να φανεί, αν θα γράψει 1.000 μπροστά για τον κατώτατο που θα ισχύσει από 1η Απριλίου του 2027.

Το κοινό πόρισμα ΣΥΡΙΖΑ-Νέας Αριστεράς

Δυο κόμματα κατέληξαν σε κοινό πόρισμα για την εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ με τη Νέα Αριστερά. Τα υπόλοιπα κατέθεσαν τα δικά τους ή και καθόλου όπως η Πλεύση Ελευθερίας.

Το ωραίο με την Εξεταστική είναι πως στα πορίσματα τους τα κόμματα υποστηρίζουν τα όσα υποστήριζαν πριν τις εργασίες της Εξεταστικής. Δηλαδή οι της ΝΔ δεν είδαν ποινικές ευθύνες στους υπουργούς, οι της αντιπολίτευσης είδαν κοκ. Σε σημείο που να αναρωτιέται κανείς, τι νόημα έχουν οι εξεταστικές επιτροπές, πλην θεάματος.

Στο State Department ο Γεραπετρίτης

Για δεύτερη φορά μέσα σε έναν χρόνο περνάει το κατώφλι του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών ο Γιώργος Γεραπετρίτης, ο οποίος πρόκειται να συναντήσει τον Μάρκο Ρούμπιο με θέμα την προετοιμασία του Στρατηγικού Διαλόγου των δυο πλευρών.

Το θέμα του Ιράν είναι φυσικό ότι απασχολεί ως πρώτη προτεραιότητα την αμερικανική διπλωματία ενώ θα συζητηθεί και το θέμα της ελληνικής παρουσίας στη Γάζα. Η Ελλάδα θεωρείται από τους Αμερικανούς ένας από τους παράγοντες της εξίσωσης στην περιοχή αφού διατηρεί καλές σχέσεις με τις περισσότερες χώρες.

Πάντως ο Ρούμπιο αναμένεται εκτός απροόπτου στα τέλη της άνοιξης στην Αθήνα για τον 6ο γύρο ελληνοαμερικανικού στρατηγικού διαλόγου. Η ελληνική πρωτεύουσα θα είναι κομμάτι ευρύτερων επαφών που θα έχει ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας.

Το τέλος του ρουσφετιού

Η νέα θητεία των κληρωτών σημαίνει μόνο στρατός ξηράς για τους στρατεύσιμους από την τρέχουσα ΕΣΣΟ κι αυτό σημαίνει τέλος στις μετατάξεις αεροπορίας και ναυτικού.

Υπό αυτή την έννοια αρκετοί βουλευτές εμφανίζονται ανακουφισμένοι που δεν θα ασχολούνται πια με τα «ρουσφέτια» μετακίνησης διαφόρων ψηφοφόρων τους από τον Έβρο στο Πεντάγωνο.

Από την άλλη, οι πιο έμπειροι υποστηρίζουν ότι το ρουσφέτι στον στρατό δεν τελειώνει ποτέ και πως οι διευθυντές των γραφείων τους κουβαλάνε μια σειρά αιτημάτων σε κάθε ΕΣΣΟ. Εγώ λέω να είμαστε αισιόδοξοι και να πιστεύουμε ότι κάτι πλέον αλλάζει.