Με κατάθεση ψυχής και τον Τζέριαν Γκραντ να έχει τον τελευταίο λόγο, ο Παναθηναϊκός πήρε μία τεράστια νίκη επί της Ρεάλ Μαδρίτης στο Telecom Center Athens, που επαναφέρει την ηρεμία σε πολλά επίπεδα στο «πράσινο στρατόπεδο».

Το «τριφύλλι» επικράτησε με 82-81 των Ισπανών, για την 26η αγωνιστική της Euroleague, με τον Αμερικανό γκαρντ να διαμορφώνει το τελικό σκορ στα 3΄΄ για τη λήξη!

Πλέον ο Παναθηναϊκός έπιασε τους φιλοξενούμενους στη βαθμολογία με ρεκόρ 16-10, όσο έχουν και Βαλένθια, Ερυθρός Αστέρας και Μπαρτσελόνα.

Ανήμερα των 118ων γενεθλίων του Παναθηναϊκού, οι «πράσινοι» έδειξαν αυταπάρνηση, πάθος και κρύο αίμα στο κρισιμότερο σημείο, ωθώντας τους φιλάθλους του σε ξέφρενους πανηγυρισμούς!

Ποιοι έσβησαν τα... κεράκια; Ο αρχηγός τους Κώστας Σλούκας και ο clutch -όπως εξελίχθηκε- Τζέριαν Γκραντ! Με 22 πόντους, ο Ελληνας γκαρντ κράτησε όρθιο το «τριφύλλι» μετά την απογοητευτική πρώτη περίοδο και το επανέφερε σε απειλητική θέση, ενώ ο Αμερικανός με 19 πόντους, 7 ασίστ και καθοριστικές άμυνες υπέγραψε την ανατροπή!

Πολύτιμος και ο Τσέντι Οσμάν με 12 πόντους, όπως και ο Χουάντσο Ερναγκόμεθ που έδωσε λύσεις από τα 6,75 (3/5 τρίποντα), σε μία βραδιά που ο Παναθηναϊκός στερήθηκε λύσεων από τους σέντερ του και υποχρεώθηκε να παίζει ακόμη και με τον Ντίνο Μήτογλου στη θέση «5».

Από τη Ρεάλ, ξεχώρισε ο Αμερικανός σέντερ Άλεξ Λεν με 18 πόντους, τη στιγμή που ο Έντι Ταβάρες έμεινε στα χαμηλά στην επίθεση (2π., 6ρ.). Ο Μάριο Χεζόνια που έδειξε να σφραγίζει με... γκολ φάουλ το «διπλό» (80-81 στα 8,7΄΄ για τη λήξη), πριν... μιλήσει ο Γκραντ, τελείωσε τον αγώνα με 13 πόντους, ενώ 11 πρόσθεσε ο Φακούντο Καμπάτσο.

Τα δεκάλεπτα: 16-26, 36-44, 60-61, 82-81

Οι συνθέσεις:

Παναθηναϊκός (Εργκίν Αταμάν): Σορτς 9, Καλαϊτζάκης, Όσμαν 12 (2), Χολμς 3, Σλούκας 22 (3), Ρογκαβόπουλος, Σαμοντούροβ, Γκραντ 19 (1), Τολιόπουλος, Φαρίντ 6, Ερνανγκόμεθ 9 (3), Μήτογλου 2.

Ρεάλ Μαδρίτης (Σέρτζιο Σκαριόλο): Λάιλς 2, Αμπάλδε 8 (2), Καμπάσο 11 (1), Οκέκε 8 (2), Πρόσιντα 3, Χεζόνια 13 (2), Γκαρούμπα 4, Ταβάρες 2, Φελίς 5, Λεν 18.