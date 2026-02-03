Παναθηναϊκός - Ρεάλ Μαδρίτης: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Ρεάλ Μαδρίτης στο Telekom Center απόψε (03/02) για την 26η αγωνιστική της Euroleague με τζάμπολ στις 21:15 και τηλεοπτική μετάδοση από τη Novasports Prime.
Το «τριφύλλι» προέρχεται από ήττα-σοκ στο Αλεξάνδρειο από τον Άρη και σε συνδυασμό με τις κακές εμφανίσεις του τελευταίου μήνα, η ομάδα βρίσκεται σε αγωνιστική κρίση, με τη νίκη πλέον να είναι επιτακτική για λόγους αγωνιστικούς, βαθμολογικούς και ψυχολογικούς.
Από την αποψινή αναμέτρηση θα απουσιάσει ξανά ο Κέντρικ Ναν σε ένα πολύ δύσκολο ματς κόντρα στην ισπανική ομάδα που με ρεκόρ 16-9 βρίσκεται στην 5η θέση.
Η ομάδα του Εργκίν Άταμαν έχει ρεκόρ 15-10 και βρίσκεται στην 8η θέση.
Η Ρεάλ θα παίξει χωρίς τον Γκάμπριελ Ντεκ αλλά και χωρίς τον Μαλεντόν που έχει θέμα στον προσαγωγό στο δεξί πόδι.
- Ό αμήχανος διάλογος Νόαμ Τσόμσκι και Τζεφ Επστάιν για τα ελληνικά μνημόνια
- Δανδουλάκη: «Από τα 32 χρόνια με τον Πλωρίτη, τα 20 ήμασταν εγώ, εκείνος και η γυναίκα του»
- Δημοσκόπηση Alpha: Η δεξαμενή των ψηφοφόρων της Μαρίας Καρυστιανού - Πόσοι θα ψήφιζαν ένα νέο κόμμα
- Μητσοτάκης: «Όσο υπάρχει το casus belli η Τουρκία δεν μπορεί να έχει ευρωπαϊκή χρηματοδότηση»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.