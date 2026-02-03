Μενού

Παναθηναϊκός - Ρεάλ Μαδρίτης: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Παναθηναϊκός εναντίον Ρεάλ Μαδρίτης απόψε (03/02) στο ΟΑΚΑ για την 26η αγωνιστική της Euroleague. Η ώρα και το κανάλι του αγώνα.

Παναθηναϊκός - Ρεάλ Μαδρίτης
Ο Σορτς σε ματς Ρεάλ Μαδρίτης - Παναθηναϊκός | Eurokinissi
Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Ρεάλ Μαδρίτης στο Telekom Center απόψε (03/02) για την 26η αγωνιστική της Euroleague με τζάμπολ στις 21:15 και τηλεοπτική μετάδοση από τη Novasports Prime.

Το «τριφύλλι» προέρχεται από ήττα-σοκ στο Αλεξάνδρειο από τον Άρη και σε συνδυασμό με τις κακές εμφανίσεις του τελευταίου μήνα, η ομάδα βρίσκεται σε αγωνιστική κρίση, με τη νίκη πλέον να είναι επιτακτική για λόγους αγωνιστικούς, βαθμολογικούς και ψυχολογικούς.

Από την αποψινή αναμέτρηση θα απουσιάσει ξανά ο Κέντρικ Ναν σε ένα πολύ δύσκολο ματς κόντρα στην ισπανική ομάδα που με ρεκόρ 16-9 βρίσκεται στην 5η θέση. 

Η ομάδα του Εργκίν Άταμαν έχει ρεκόρ 15-10 και βρίσκεται στην 8η θέση.

Η Ρεάλ θα παίξει χωρίς τον Γκάμπριελ Ντεκ αλλά και χωρίς τον Μαλεντόν που έχει θέμα στον προσαγωγό στο δεξί πόδι.

