Κωνσταντοπούλου για μήνυση Γεωργιάδη: «Είναι κότα, θα μπορούσε να το είχε κάνει εδώ και τρεις μήνες»

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου, αναφέρθηκε σε τηλεοπτική συνέντευξη, μεταξύ άλλων και στον Άδωνι Γεωργιάδη με φόντο τη μήνυση που της έκανε.

Μιλώντας στο Kontra Channel, και αναφορικά με τη δήλωση του Άδωνι Γεωργιάδη ότι η «Ζωή Κωνσταντοπούλου, τσακώνεται με τους πάντες στη Βουλή», η πρέοδρος της Πλεύσης Ελευθερίας δήλωσε: «Θα έλεγα τη γνωστή παροιμία με τον γάιδαρο, αλλά δεν θέλω να κάνω παρομοίωση με ζώα γιατί αισθάνομαι ότι προσβάλλω τα ζώα τα οποία αγαπάμε πολύ. Η Πλεύση Ελευθερίας έχει και ειδικό πρόγραμμα για τα δικαιώματα των ζώων.

Και πραγματικά, προσπαθώ, είναι πάρα πολλές οι λαϊκές ρήσεις και μας έρχονται αυθόρμητα, αλλά προσπαθώ να μην παρομοιάζω αυτά τα τέρατα με ζώα», είπε αρχικά η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Σχετικά με τη μήνυση της, στον Υπουργό δήλωσε: «Ο ίδιος είχε τρεις μήνες να το κάνει, δεν το έκανε γιατί είναι κότα. Συγγνώμη, πάλι παροιμοίωση με ζωάκι, το αποσύρω. Δεν το έκανε λοιπόν γιατί πρόκειται για πρόσωπο που του αρέσει να προκαλεί».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης δήλωσε για τον Άδωνι Γεωργιάδη: «Πρόκειται για ένα ακροδεξιό πρόσωπο. Αρνητής του ολοκαυτώματος, αρνητής του Πολυτεχνείου, αρνητής της γενοκτονίας στη Γάζα, αρνητής του εγκλήματος των Τεμπών. Είναι ένα ακραίο πρόσωπο που δεν συγκινείται με τίποτα από αυτά που έχουν να κάνουν με τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα...Τα πρόσωπα αυτά - για την φασιστική τους συμπεριφορά και την σεξιστική - πρέπει να το καταλάβουν με τον δικαστικό τρόπο», δήλωσε.

