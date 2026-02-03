Συγγνώμη από την Αλεξοπούλου μετά τον σάλο: «Προβληματικός ο τρόπος που εκφράστηκα»

Μετά τις έντονες αντιδράσεις και το «άδειασμα» από τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Χριστίνα Αλεξοπούλου, επανήλθε με διευκρινίσεις σχετικά με τη φράση της «το τσάμπα πέθανε» σε συζήτηση για τη στέγαση των εκπαιδευτικών.

«Δεν είπα ότι είναι αρκετά τα χρήματα, ούτε αναφέρθηκα στους πολίτες» σημείωσε, σε δηλώσεις της στον ΑΝΤ1, και ξεκαθάρισε πως η αναφορά της δεν αφορούσε τους εκπαιδευτικούς, αλλά την ρητορική της αντιπολίτευσης «για το λεφτά υπάρχουν, λεφτόδεντρα υπάρχουν».

«Επουδενί δεν θα μπορούσα να αναφερθώ στους συμπολίτες μου» είπε και συμπλήρωσε πως «γνωρίζω πόσο δύσκολα τα βγάζουν πέρα, ειδικά σε νησιά». Όπως ενημέρωσε και η αδελφή της είναι γιατρός σε νησί.

Παραδέχθηκε πως ήταν «προβληματικός ο τρόπος που εκφράστηκα, αλλά, αλίμονο, αν είμαι το πολιτικό τέρας που δεν καταλαβαίνω τους συμπολίτες μου, την οικογένειά μου, κυνισμός.... όλα τα έχω διαβάσει».

«Για να έχει τόσο μεγάλη αντίδραση κάτι που είπα, ερμηνεύτηκε λάθος. Αλλά άλλο αυτό και άλλο ότι είμαι κυνική και αλαζόνας» συμπλήρωσε και ζήτησε συγγνώμη.

«Το συγγνώμη το έχω στην ψυχή μου, το λέω εύκολα, αν προκάλεσα το κοινό αίσθημα, ζητάω συγνώμη. Αλλά σε καμία περίπτωση δεν αναφερόμουν στους εκπαιδευτικούς. αλλά στο τσάμπα τάξιμο που κάνει η αντιπολίτευση για να γίνει αρεστή» κατέληξε.

Σημειώνεται πως ο πρωθυπουργός, σε χθεσινή του συνέντευξη, σημείωσε - σε σχετική ερώτηση - πως «δεν βοηθούν καθόλου» τέτοιες τοποθετήσεις και συνέστησε στους βουλευτές του μεγάλη προσοχή σε όσα λέγονται.