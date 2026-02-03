Oι 2 ταινίες που βρέθηκαν στη γιάφκα του Παλαιοκώστα

Ήταν 2 Αυγούστου του 2008, μετά την επιτυχημένη απαγωγή του Γιώργου Μυλωνά, όταν ο Βασίλης Παλαιοκώστας βρισκόταν στη γιάφκα του, έτοιμος να πιει ένα ποτό και να απολαύσει μια ταινία όταν η Αστυνομία του χάλασε τα σχέδια. Μετά από 791 μέρες που είχε καταφέρει να ξεφύγει από τις αρχές, ο Βασίλης Παλαιοκώστας συνελήφθη και επέστρεψε στον Κορυδαλλό. Μετά από έρευνες στο σπίτι, βρέθηκαν 2 ταινίες σε DVD. Ποιες ήταν αυτές;



Οι 2 ταινίες που βρέθηκαν σε DVD στη γιάφκα του Βασίλη Παλαιοκώστα

Heat

Η ταινία Heat αντλεί έμπνευση από την πραγματική καταδίωξη του εγκληματία Νιλ ΜακΚόλεϊ από την αστυνομία του Σικάγου και τον ντετέκτιβ Τσακ Άνταμσον τη δεκαετία του 1960.

Με τον Pacino να υποδύεται έναν εκρηκτικό αστυνομικό που ξεκινά μια προσωπική εκστρατεία εναντίον ενός ψυχρού και μεθοδικού κλέφτη (De Niro), το Heat στήνει ένα περίτεχνο παιχνίδι γάτας και ποντικού διάρκειας 170 λεπτών, με σκηνές δράσης που ξεχώρισαν για την εποχή τους.

Ο Βίνσεντ αφοσιώνεται στη δουλειά του, αλλά αυτό τον απομακρύνει από την οικογένειά του, ενώ ο ΜακΚόλεϊ διακρίνεται για την ηθική του. Η συνάντηση των δύο στο εστιατόριο, με τη γνωστή σκηνή της συνομιλίας τους, δίνει μια μοναδική διάσταση στη σχέση «κλέφτη – αστυνόμου» και φυσικά, μας χάρισε μια σκηνή που έμεινε στην ιστορία του κινηματογράφου.

Το Heat αποτέλεσε επίσης πηγή έμπνευσης για τον Κρίστοφερ Νόλαν, ο οποίος έχει αναφέρει ότι η ταινία τον βοήθησε να διαμορφώσει το σκοτεινό όραμά του για τη Gotham City στην τριλογία The Dark Knight.

Ransom

Το Ransom (1996) είναι ένα συναρπαστικό θρίλερ που επικεντρώνεται στην απαγωγή του γιου ενός πλούσιου ζευγαριού. Ο Τομ Μάρεϊ (Μελ Γκίμπσον) βρίσκεται αντιμέτωπος με μια αδίστακτη συμμορία, όταν ο γιος του πέφτει θύμα απαγωγής. Αντί να ακολουθήσει την παραδοσιακή οδό της πληρωμής λύτρων, ο Τομ παίρνει μια απρόσμενη και ριψοκίνδυνη απόφαση που θα ανατρέψει την ισορροπία δυνάμεων και θα φέρει τους απαγωγείς αντιμέτωπους με τη δική του εκδοχή δικαιοσύνης.

Οι επιλογές των ταινιών που βρέθηκαν στη γιάφκα του Παλαιοκώστα δύσκολα μπορούν να θεωρηθούν τυχαίες.

Τόσο το Heat όσο και το Ransom περιστρέφονται γύρω από την έννοια της σύγκρουσης με την εξουσία, της προσωπικής ηθικής και της αμφισβήτησης των «κανόνων του παιχνιδιού». Στο Heat, ο Νιλ ΜακΚόλεϊ παρουσιάζεται ως ένας εγκληματίας με αυστηρό προσωπικό κώδικα, που αντιμετωπίζει τον νόμο όχι με φόβο αλλά ως ισότιμο αντίπαλο. Στο Ransom, η ιδέα της ανατροπής των όρων (η άρνηση πληρωμής λύτρων και η μετατροπή της υπόθεσης σε προσωπικό πόλεμο) ενισχύει το μοτίβο της αυτοδικίας και της ανάληψης ελέγχου απέναντι σε ένα σύστημα που μοιάζει ανεπαρκές.

Πιθανότατα, ο Βασίλης Παλαιοκώστας δεν είχε ανάγκη να αντιγράψει ή να εμπνευστεί από κάποια ταινία, καθώς χρειάζονται πολλά παραπάνω για να καταφέρει κανείς να κάνει τις αποδράσεις που έχει κάνει αλλά και να μείνει ασύλληπτος μέχρι και σήμερα, ωστόσο, αυτό δεν μας εμποδίζει από το να δούμε πως πράγματι αυτές οι δύο ταινίες καθρεφτίζουν την νοοτροπία του, κατά την οποία η παρανομία είναι μια συνειδητή επιλογή απέναντι στην εξουσία.